Sistema de control para reducir las pérdidas de agua; reforzado en 2026

El Consorcio Insular del Agua (Cabildo y siete consistorios) tiene previsto que en 2026 se ponga en marcha una nueva fase, a gran escala, del sistema de telegestión de pérdidas en la totalidad de sectores hidráulicos del abastecimiento. Con ello, se aspira a que se pueda actuar con mayor eficacia y contundencia al tiempo de evitar fugas. Se tiene presente que es común que se pierda más de la mitad del agua que se desala.

De inicio se ha marcado un desembolso de 878.000 euros; quedando al margen las inversiones previas efectuadas, donde se debe incluir la planificación coordinada con Canal Gestión Lanzarote, operador aún responsable del ciclo integral del agua, a expensas de ver si prosperan los contactos para traspasar la responsabilidad a un nuevo operador. Y se aspira a que esté el contrato en vigor durante el primer semestre, para a partir de entonces completar el proceso de colocación del material en máximo medio año.

Se tiene en cuenta al tiempo de dar prioridad a la acción, según los informes técnicos dados a conocer esta semana, que «resulta fundamental la disposición de informaciones concretas de cada sector hidráulico de la red para acometer la reducción de las pérdidas». Se aprovechará parte de la logística existente.

Y como resultado, se aspira al menos, se identificarán aquellas zonas del abastecimiento que requieren, de manera prioritaria, la renovación de sus redes. De este modo, las estrategias en cuanto a futuras inversiones se desarrollarán en función de necesidades objetivas. Sirva considerar que «el Consorcio pretende establecer una dinámica de actuación que permita, selectiva, justificada y ordenadamente, llevar a cabo la progresiva sustitución de las redes en mal estado».

Habrá que tener en cuenta que actualmente en el abastecimiento se utiliza el software Zeus Web, para la supervisión y gestión de las estaciones remotas. Para aprovechar esta logística, «el nuevo equipamiento a instalar debe compabilizar totalmente con él». Respetando este punto de partida, se pondrán contadores y caudalímetros, «para asegurar un monitoreo preciso del caudal en diversos puntos de la red».

Barranco del Hurón, limpio

En otro orden, esta vez con patrocinio del Consejo Insular del Agua, esta semana se han dado por acabadas las labores de limpieza del barranco del Hurón, en Costa Teguise. Se ha actuado en un tramo de 350 metros, para minimizar incidencias en caso de lluvias intensas; teniéndose presente la situación crítica del 12 de abril. «Garantizamos la seguridad», según Domingo Cejas, consejero cabildicio de Aguas.