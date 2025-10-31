Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Presentación en sociedad de una de las nuevas sillas anfibias. CBL

Sillas de ruedas anfibias de estreno en Arrieta

El material se ha cedido al Consistorio de Haría por el Gobierno de Canarias

CANARIAS7

Haría

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:11

El Ayuntamiento de Haría continúa mejorando los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, con la incorporación de dos sillas de ruedas anfibias en la playa de La Garita, en Arrieta, cedidas por el Gobierno de Canarias. La actuación permitirá una mayor inclusión y accesibilidad en la zona costera.

El alcalde, Alfredo Villalba agradeció este viernes la colaboración del Ejecutivo, pues favorece la integración y el bienestar social del municipio del norte de Lanzarote.

«La colaboración entre instituciones nos permite avanzar en materia de discapacidad y en ofrecer a la población la mejor asistencia», destacó e,l regidor.

Según explicaciones ofrecidas por el concejal de Sanidad, Marcos Lemes, este material adaptado permitirá el baño a las personas con movilidad reducida «con total comodidad y certeza», pues «su diseño permite su desplazamiento por la arena hasta llegar al agua».

Se usará el material bajo supervisión de REN, la entidad responsable del servicio de socorrismo.

