Sillas de ruedas anfibias de estreno en Arrieta

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:11
El Ayuntamiento de Haría continúa mejorando los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, con la incorporación de dos sillas de ruedas anfibias en la playa de La Garita, en Arrieta, cedidas por el Gobierno de Canarias. La actuación permitirá una mayor inclusión y accesibilidad en la zona costera.
El alcalde, Alfredo Villalba agradeció este viernes la colaboración del Ejecutivo, pues favorece la integración y el bienestar social del municipio del norte de Lanzarote.
«La colaboración entre instituciones nos permite avanzar en materia de discapacidad y en ofrecer a la población la mejor asistencia», destacó e,l regidor.
Según explicaciones ofrecidas por el concejal de Sanidad, Marcos Lemes, este material adaptado permitirá el baño a las personas con movilidad reducida «con total comodidad y certeza», pues «su diseño permite su desplazamiento por la arena hasta llegar al agua».
Se usará el material bajo supervisión de REN, la entidad responsable del servicio de socorrismo.