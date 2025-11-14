Siembra para favorecer la supervivencia de las especies cinegéticas

CANARIAS7 Arrecife Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:29 Comenta Compartir

El Cabildo, a través del Área de Caza que dirige Samuel Martín, ha puesto en marcha la campaña insular de siembra destinada a favorecer la conservación y supervivencia de las especies cinegéticas y silvestres, además de contribuir al mantenimiento de la biodiversidad en el territorio.

La iniciativa, que se desarrolla en colaboración con la Sociedad de Cazadores de Lanzarote y la Granja Agrícola Experimental, contempla el suministro de 8.000 kilos de semillas de trigo acorazado, según la normativa europea, que se destinarán a la siembra en más de 106 hectáreas de terrenos agrícolas distribuidos por todos los municipios de la isla.

«Esta campaña tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de alimento para las especies cinegéticas y proteger los cultivos activos de nuestros agricultores, evitando que las especies se vean obligadas a invadir esas zonas en busca de alimento», explicó el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort.

Recuperación de terrenos

La campaña de siembra se desarrollará en todos los municipios de Lanzarote, en áreas de especial interés cinegético, en coordinación con la Sociedad de Cazadores. El propósito es asegurar que las zonas seleccionadas cuenten con las condiciones óptimas de humedad y cobertura vegetal para el desarrollo de las plantaciones.

Por su parte, el consejero de Caza, Samuel Martín, destacó la importancia de esta actuación para la preservación del equilibrio ecológico en la isla. «La recuperación de terrenos agrícolas a través de estas siembras aporta alimento, refugio y equilibrio a la fauna silvestre, al tiempo que fomenta la biodiversidad y contribuye a la conservación de especies tan representativas de nuestro entorno natural», señaló Martín.

Implicación del sector

El presidente de la Sociedad de Cazadores de Lanzarote, Antonio Félix Fernández, ha valorado en tono positivo la implicación del Cabildo y la coordinación con el colectivo. «Esta colaboración con el Cabildo nos permite ampliar la siembra en toda la isla y seguir cuidando de un entorno que también es nuestro hogar», dice Fernández, precisando que la Sociedad de Cazadores se encarga tanto de ceder los terrenos donde se realiza la siembra como de ejecutar las labores de plantación, con el apoyo técnico y logístico del Área de Caza y la Granja Agrícola Experimental.

Esta medida forma parte de las acciones anuales del Cabildo de Lanzarote para la conservación de especies cinegéticas, como perdices y conejos, y otras especies de interés ambiental, favoreciendo así la sostenibilidad del ecosistema insular y la recuperación del paisaje agrícola tradicional.