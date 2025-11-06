Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Delorean, grupo que actuará en la noche del sábado en Playa Blanca. C7

Ritmos del Mundo, festival en Playa Blanca

Las actuaciones están marcadas para las tardes y noches del viernes y sábado

CANARIAS7

Arrecife

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:35

Comenta

El viernes 7 de noviembre y el sábado día 8 acogerá Playa Blanca el festival Ritmos del Mundo, en su edición inicial en suelo sureño. En la plaza del Carmen, en horario vespertino y de noche.

Más de 200 artistas de varias nacionalidades bailarán e interpretarán música de diversos continentes. Organiza el Consistorio de Yaiza. La programación figura en la web municipal.

El programa del festival Ritmos del Mundo ofrece el viernes, desde las 17.00 horas, hasta diez espectáculos de danza; que incluyen muestras culturales suramericanas, caribeñas, árabes, chinas, canarias, españolas y africanas. La danza Hayati, por ejemplo, interpreta expresiones de Egipto, Arabia Saudí y Palestina.

La jornada del sábado, que también arrancará a las 17.00 horas, está reservada para la interpretación de grupos de toque. El festival trae bandas de Irlanda y España, grupo flamenco, mariachi y música caribeña y africana.

Apuesta por la diversidad

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, convoca al pueblo de Lanzarote «a unirse a este encuentro en comunidad de disfrute colectivo del arte del baile y la música en el mejor escenario posible, Playa Blanca, tierra ejemplo de progreso que convive feliz en la diversidad. Así como nos acercan las oportunidades de trabajo, la cultura es un pilar que fomenta las relaciones y el entendimiento entre la población».

Por su parte, la concejala de Eventos, Comercio y Consumo de Yaiza, Freya Finch, que lidera la organización del evento, apunta que «Ritmos del Mundo habla el lenguaje global del arte y el espectáculo artístico está por encima de idiomas, religiones y costumbres. Playa Blanca nos invita a disfrutar de un programa variado y entretenido y nos anima además a disfrutar de su excelente oferta gastronómica de bares y restaurantes».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»
  3. 3 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  4. 4 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  5. 5 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos
  6. 6 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  7. 7 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  8. 8 La UCO alerta de las irregularidades en el contrato de los test que Torres negoció
  9. 9 Una víctima acusa a su abuelo de agredirla sexualmente desde los cinco a los 11 años
  10. 10 Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ritmos del Mundo, festival en Playa Blanca

Ritmos del Mundo, festival en Playa Blanca