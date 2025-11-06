Ritmos del Mundo, festival en Playa Blanca Las actuaciones están marcadas para las tardes y noches del viernes y sábado

CANARIAS7 Arrecife Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:35 Comenta Compartir

El viernes 7 de noviembre y el sábado día 8 acogerá Playa Blanca el festival Ritmos del Mundo, en su edición inicial en suelo sureño. En la plaza del Carmen, en horario vespertino y de noche.

Más de 200 artistas de varias nacionalidades bailarán e interpretarán música de diversos continentes. Organiza el Consistorio de Yaiza. La programación figura en la web municipal.

El programa del festival Ritmos del Mundo ofrece el viernes, desde las 17.00 horas, hasta diez espectáculos de danza; que incluyen muestras culturales suramericanas, caribeñas, árabes, chinas, canarias, españolas y africanas. La danza Hayati, por ejemplo, interpreta expresiones de Egipto, Arabia Saudí y Palestina.

La jornada del sábado, que también arrancará a las 17.00 horas, está reservada para la interpretación de grupos de toque. El festival trae bandas de Irlanda y España, grupo flamenco, mariachi y música caribeña y africana.

Apuesta por la diversidad

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, convoca al pueblo de Lanzarote «a unirse a este encuentro en comunidad de disfrute colectivo del arte del baile y la música en el mejor escenario posible, Playa Blanca, tierra ejemplo de progreso que convive feliz en la diversidad. Así como nos acercan las oportunidades de trabajo, la cultura es un pilar que fomenta las relaciones y el entendimiento entre la población».

Por su parte, la concejala de Eventos, Comercio y Consumo de Yaiza, Freya Finch, que lidera la organización del evento, apunta que «Ritmos del Mundo habla el lenguaje global del arte y el espectáculo artístico está por encima de idiomas, religiones y costumbres. Playa Blanca nos invita a disfrutar de un programa variado y entretenido y nos anima además a disfrutar de su excelente oferta gastronómica de bares y restaurantes».