Haría retira un símbolo franquista en el colegio de Mala La actuación pretende aumentar el nivel de la calidad democrática

CANARIAS7 Haría Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:46

Personal del Consistorio de Haría ha retirado esta semana un símbolo franquista que permanecía en el antiguo colegio de Mala. La actuación se enmarca en la política local de adecuar los espacios públicos a los valores democráticos y educativos, «garantizando que los centros escolares sean lugares de respeto, igualdad y convivencia».

Objetivo, que Haría sea «un lugar donde todas y todos nos sintamos representados, donde la historia se recuerde, pero no limite nuestro camino hacia el futuro más justo y más diverso», dice el alcalde, Alfredo Villalba.

La medida, añade el regidor, «permite recordar que la libertad, la convivencia y el respeto son la base de nuestro país».

La intervención coincide con los 50 años de la muerte del dictador, momento que el Consistorio considera «propicio para reflexionar sobre nuestra historia y reafirmar los valores que sustentan la sociedad actual».

La actuación incluyó la retirada del símbolo, así como la restauración y acondicionamiento del área intervenida, garantizando la integridad estética del edificio y su adecuada integración con el entorno escolar.