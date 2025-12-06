El repunte de la criminalidad se agudizó en el tercer trimestre en Lanzarote

José Ramón Sánchez López Arrecife Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:16 | Actualizado 23:28h. Comenta Compartir

Policía Nacional y Guardia Civil dieron curso en los primeros nueve meses del año a un total de 5.799 denuncias de índole penal entre Lanzarote y La Graciosa, según estimaciones dadas a conocer por el Ministerio del Interior. En consecuencia, la criminalidad reconocida entre los siete municipios de manera oficial subió de enero a septiembre en un porcentaje del 4,3%; con la circunstancia de que en el tercer trimestre en particular se observó un aumento de los números, dado que en el primer semestre el repunte había sido del 2%.

Arrecife, por el peso poblacional, repite como el ámbito municipal donde la delincuencia alcanza una mayor dimensión en el territorio lanzaroteño, si bien con el valor positivo de que la delincuencia va a menos en la capital este año. En el periodo aludido se concretaron un total de 2.057 denuncias de consideración penal, con un retroceso del 2,3%, atendiendo a las cuentas oficiales de rango estatal.

Entre Haría, San Bartolomé, Tinajo y Yaiza, con un conjunto poblacional total parejo al de la capital , más aeropuerto y turistas, con los datos difundidos por Interior se alcanzó durante los tres primeros trimestres un balance de 1.916 casos penales. La subida de la criminalidad en estos territorios es llamativa, al quedar en una valoración del 6,6%; si bien alejada de los aumentos de los dos municipios restantes.

Por la influencia en especial de la actividad humana habitual en Puerto del Carmen, cabe tener especialmente en cuenta el apunte ceñido a Tías, donde la criminalidad estuvo más o menos controlada en los años precedentes. Entre enero y septiembre en este territorio sureño se tramitaron 1.182 denuncias penales, con un incremento cifrado en el 10,5%. Con todo, en el periodo estival se logró rebajar la tendencia de preocupante aumento vista a lo largo de los primeros seis meses.

Y en los que se tiene que ver con el municipio de Teguise, donde está incluida la estadística de La Graciosa, entre enero y septiembre se tramitaron 644 denuncias penales, con un repunte de la criminalidad del 10,1%.

Menos ciberdelitos

Se recortan los ciberdelitos, en un valor llamativo del 16,9%, estimación equivalente a 686 denuncias, con lo que se mantiene la tendencia ya vista en 2024.

A nivel convencional abundan los hurtos, 1.534 casos en concreto, que se disparan; y los delitos de consideración secundaria, con 3.128 denuncias entre los siete municipios, igualmente a más. Entre ambos conceptos se aportan la mayor parte de los 5.113 delitos registrados, a más en un 8%.

Constan justo 50 incidencias relacionadas con las drogas.

Delitos sexuales, en menor incidencia que en 2024

Este año están siendo menos comunes los delitos contra la libertad sexual. Se sumaron 65 casos, 35 de ellos en la capital, en los tres primeros trimestres, cuando se pasaba de la centena en la estimación de 2024 al empezar octubre. Y también hay que resaltar en la parte buena de la balanza, que está inédito el apartado de secuestros. En la parte opuesta, consta una muerte que se investiga como violenta, al comenzar el año, en Arrecife.