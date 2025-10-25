Remodelación del campo de fútbol de San Francisco Javier, en 2026 Hace casi un año de la adjudicación de las obras; por 3,61 milones de euros

José Ramón Sánchez López Arrecife Sábado, 25 de octubre 2025, 23:42

Casi un año después de haberse adjudicado la actuación por el Consistorio de Arrecife, por 3,61 millones de euros a Horinsa, complicaciones administrativas han impedido iniciar los trabajos. Se han tomado medidas, a bien de empezar las obras al empezar 2026.

Según el alcalde, Yonathan de León, parte de la demora tiene que ver con complicaciones ligadas a la dirección de la obra. Además, se han tomado medidas para que prospere un modificado. Ambos aspectos están en fase de resolución, al objeto de que las faenas se puedan al fin estrenar, para extenderse durante nueve meses.

El proyecto contempla la reforma del graderío y la presencia de nuevas gradas, con una cubierta, en el afán de alcanzar un aforo de 8.000 plazas. Además, habrá una nueva red de riego y se cambiará el césped sintético. Asimismo, habrá gimnasio, junto a unos nuevos almacenes. Y se deberá mejorar el alumbrado.

El actual césped está en mal estado, lo que evita que se puedan jugar encuentros de fútbol base de manera oficial. Y se lleva padeciendo la circunstancia desde hace meses.