Rehabilitación de molina y casa de don Juan Armas; a esperar Queda desierta la convocatoria con patrocinio del Consistorio de San Bartolomé

José Ramón Sánchez López San Bartolomé Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:26 Comenta Compartir

El presupuesto de casi 161.000 euros habilitado por el Consistorio de San Bartolomé no ha sido atractivo suficiente para que se pueda adjudicar la obra de rehabilitación de la molina y la casa de don Juan Armas. El concurso abierto en octubre ha quedado desierto.

En consecuencia, queda el Ayuntamiento obligado a una nueva licitación, para unas obras de al menos cuatro meses de duración; como colofón a la compra en 2023 del valioso inmueble histórico, con un desembolso de algo más de 400.000 euros.

El inmueble, en el Catálogo Arquitectónico Municipal, dispone de un terreno de 2.021,97 metros cuadrados y una superficie construida de 978 metros cuadrados.

Para la restauración, conservación y puesta en uso del inmueble, el Ayuntamiento anunció meses atrás que iba a iniciar una fase de estudio y valoración, en la que se buscaría la colaboración de las diferentes administraciones públicas, para llevar a cabo las actuaciones de acondicionamiento necesarias.

Fruto de estas consultas se concretó la licitación que ha acabado resultando fallida.