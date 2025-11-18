Reforzada la salud mental

CANARIAS7 Arrecife Martes, 18 de noviembre 2025, 14:03 Comenta Compartir

La Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, continúa impulsando la mejora de la atención en salud mental. La incorporación de siete nuevos especialistas al servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa en los últimos años ha permitido reforzar la capacidad asistencial, incrementar de forma significativa el número de consultas atendidas y reducir los ingresos hospitalarios por trastornos mentales.

Con los incrementos, el servicio cuenta actualmente con catorce psiquiatras -el doble que antes de la pandemia- y siete psicólogos clínicos que, junto con la enfermería, los terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y otros profesionales, han contribuido a fortalecer la actividad asistencial, alcanzando un incremento de las consultas cercano al 27% hasta el mes de octubre. Este refuerzo también ha favorecido una reducción del 19% en los ingresos hospitalarios por motivos de salud mental en ese mismo periodo.

En lo que va de año, los psiquiatras han atendido 11.082 consultas: 7.389 dirigidas a personas adultas y 3.693 correspondientes a salud mental infanto-juvenil. Estas cifras suponen un incremento de la actividad cercano al 22% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 9.121 consultas.

En cuanto a Psicología Clínica, se han atendido hasta octubre de 2025 un total de 6.114 consultas. La mayor parte, 4.450, dirigidas a personas adultas; mientras que la atención psicológica a la población infanto-juvenil registró 1.664 consultas, datos que también superan los contabilizados en 2024, cuando se atendieron 5.961 consultas en el mismo periodo.

Las intervenciones de los trabajadores sociales suman hasta octubre 4.200 acciones mientras que los profesionales de Terapia Ocupacional han realizado 1.500 intervenciones, de las que 1.002 se corresponden con intervenciones con personas adultas y 498 con la población infanto-juvenil. De otro lado, destacan, asimismo, las consultas y procedimientos de Enfermería en Psiquiatría, que han alcanzado 4.145 sesiones en los primeros diez meses del año.