Cartel de advertencia en el acceso central de la playa. COBER LANZAROTE

El Reducto, sin bañistas una semana después

El 14 de octubre se prohibió el acceso al agua, por un vertido fecal

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:40

Comenta

El martes 14 de octubre, un vertido fecal obligó a tomar medidas al Ayuntamiento de Arrecife, prohibiéndose el baño en la playa de El Reducto.

Más de una semana después se sigue manteniendo la medida, con presencia de carteles de advertencia y ondeando la bandera roja.

Desde el Consistorio se sigue a la espera de que se responda por parte de Canal Gestión Lanzarote y desde el Consorcio Insular de Aguas, tras las quejas oficiales trasladadas por el alcalde, Yonathan de León.

Se confía en que el baño sea viable en el fin de semana, en función de los resultados que se den en las analísticas que se vienen realizando de manera periódica.

Para evitar que los usuarios de la playa se metan en el mar, hay varios vigilantes socorristas paseando de manera cotidiana.

Cartel de aviso en el acceso junto al parque Islas Canarias. COBER LANZAROTE

Las aguas negras proceden del emisario submarino de la Punta del Camello, tal y como CANARIAS7 dio cuenta la pasada semana, en cuanto se supo de la actuación municipal. Agentes de la Policía Local levantaron acta, «ante una presunta infracción de los responsables del mantenimiento de esta red de aguas residuales».

Cabe recordar que desde el Consistorio se ha demandado en reiteradas ocasiones al Consorcio del Agua y Canal Gestión que se realicen las obras necesarias para garantizar que no se vuelvan a originar nuevos vertidos en el litoral de la ciudad.

La situación está generando que se ponga en riesgo que la principal playa de Arrecife pueda mantener la bandera azul.

