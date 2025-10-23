La recuperación de las zonas verdes del aeropuerto tardará semanas Los viales principales de acceso a las terminales ya ofrecen condiciones adecuadas para el tráfico. Las aceras tienen aún malas hierbas visibles

José Ramón Sánchez López San Bartolomé Jueves, 23 de octubre 2025, 23:12 Comenta Compartir

Dos semanas después de hacerse oficial la firma del acuerdo, ya empiezan a notarse los efectos de la presencia de la nueva empresa encargada del cuidado de las zonas verdes del aeropuerto. No obstante, queda por hacer, hasta el punto de que habrá que esperar a fechas próximas a la despedida del año para que el aeródromo ofrezca una estampa propia de un recinto cabecero en España en registros de viajeros y operaciones.

A primera vista se observa con estampa aseada la rotonda que deriva hacia los viales que conectan con las dos terminales. Este espacio, donde se espera que en 2026 vuelva a lucir el Juguete del Viento de César Manrique, estuvo meses descuidado, como todas las demás zonas ajardinadas, debido al mal servicio de la empresa que tenía la responsabilidad de limpiar las zonas verdes.

Ya no hay tampoco malas hierbas en el acceso a la terminal interinsular, a diferencia de lo que estuvo aconteciendo hasta comienzos de mes, con peligro incluso para el tráfico rodado, al invadir las plantas parte de la calzada. Y lo mismo acontece en el tramo que permite llegar hasta la zona de salidas de la terminal principal, fruto de la poda y arreglo de la múltiple vegetación existente; si bien en este caso todavía quedan restos visibles de malas hierbas, junto con residuos de diverso rango, en la vertiente opuesta de esta carretera, viéndose afectada parte de la acera.

Ampliar Espacio para acceder a la terminal interinsular, ya limpio. COBER LANZAROTE

No es este último tramo el único donde el acerado va a requerir de medidas especiales. Hay matas de hasta medio metro de alto en algunas zonas; si bien relativamente lejos de las terminales, con poco flujo de viandantes.

El cuidado de las zonas verdes del aeropuerto de Lanzarote César Manrique ha sido asumido por la mercantil Translimp Contract Service, en el marco de un contrato por un año donde también está implicado el aeropuerto de Gran Canaria. El acuerdo cuenta con una dotación económica próxima a 428.300 euros.

Petición de San Bartolomé

En relación con el aeropuerto, cabe añadir que el Consistorio de San Bartolomé ha hecho una petición oficial al Gobierno de España para ser parte de la comisión de coordinación. Cumple con el requisito de sumar más de 8 millones de viajeros cada año.