Izado de la cruz para ser repuesta, con presencia de Yonathan de León y Jacobo Medina.
Izado de la cruz para ser repuesta, con presencia de Yonathan de León y Jacobo Medina. CBL

Recolocada la cruz junto a la iglesia de San Ginés sin esperar a la resignificación

El alcalde de Arrecife y el consejero insular de Obras Públicas asistieron a la puesta. La reforma de la plaza de Las Palmas se dará por lista el día 28

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:43

Comenta

En poco menos de media hora fue repuesta este lunes la polémica cruz de la plaza de Las Palmas, junto a la iglesia de San Ginés. Se hizo por personal de la entidad que acomete la reforma del lugar; con la presencia del alcalde de Arrecife, Yonathan de León; y del consejero cabildicio de Obras Públicas, Jacobo Medina. No se contó con otros miembros del Partido Popular (PP); al igual que tampoco hubo representación alguna de Coalición Canaria (CC).

Dijo Medina que la recolocación obedece a un acuerdo de la junta de gobierno, de octubre de 2024, donde se decidió reponer la escultura una vez que las obras de reforma de la plaza estuvieran acabadas. La rehabilitación de la plaza de Las Palmas, empezada en la primavera pasado, con una inversión próxima al millón de euros, está a expensas de detalles, con lo que la recepción tendrá lugar «el próximo día 28».

El alcalde también hizo referencia al acuerdo de la junta de gobierno. Y sentenció sobre la retirada que «la cruz no se retiró porque incumpliese la Memoria Democrática», dando a entender que fue por un aspecto logístico, para evitar que se dañara. Y sobre el vínculo con la normativa legal, negó haber actuado en contra, «porque no se ha publicado», aludiendo a varios boletines oficiales, «ese catálogo» previo a cualquier posible actuación en el lugar, por el posible vínculo con el régimen franquista, dio a entender Yonathan de León. Y añadió el regidor que llegado el caso, se trabajará para resignificar el elemento, manteniéndose en pie.

«Elemento cristiano»

En caso de que el Gobierno de Canarias, siguiendo instancias del Cabildo, publique el catálogo donde aparezca la vinculación de la cruz con la dictadura, «a partir de ahí será cuando el Ayuntamiento comience a hacer los expedientes para la significación, porque al final es un elemento cristiano que se encuentra en una plaza al lado de una iglesia».

Cruz preparada para ser recolocada en la plaza de Las Palmas. CBL

Por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el concejal Roy González, desde fuera de la plaza, tomó imágenes del proceso de reinstalación. Y el portavoz municipal, Alfredo Mendoza, aseguró a CANARIAS7 que se estudiará emprender medidas judiciales, por entenderse que supuestamente se ha conculcado la Ley de Memoria Histórica.

Testigo también de la instalación de la cruz fue Eugenio Hernández, concejal de Vox; partidario de que el elemento se mantenga junto a la iglesia.

