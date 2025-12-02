La reclamación de Clece al Consistorio de Arrecife se resolverá en vía judicial La entidad que gestiona piscina e instalaciones anexas pide 2,6 millones de euros por ingresos perdidos al darse de baja cientos de usuarios

José Ramón Sánchez López Arrecife Martes, 2 de diciembre 2025, 23:32

Finalmente no ha habido acuerdo en el seno del gobierno de Arrecife, por discrepancias entre Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC), con respecto a la denuncia presentada tiempo atrás por Clece. En consecuencia, el asunto retoma la vía judicial, pues el operador insiste en reclamar 2,6 millones de euros, en concepto de ingresos de menos, tras la baja de cientos de clientes al asumir la piscina e instalaciones anexas.

Desde comienzos de año se ha venido negociando entre las partes, estando dispuesto el alcalde, Yonathan de León, al frente del PP, a que prospere una solución amistosa, basada en un pago de poco más de la mitad de la demanda que la empresa reclama. Desde hace semanas se ha estado hablando de un pago máximo de 1,4 millones de euros para con ello dejar la cuestión zanjada.

No se comparte la estrategia, no obstante, por el teniente de alcalde, Echedey Eugenio, al comando de CC. Esta parte del gobierno local es partidaria de mantener vivo el litigio, con la aspiración de que finalmente el Ayuntamiento capitalino quede exonerado de cualquier pago.

Estos dos puntos de vista antagónicos quedaron patentes en dos juntas de gobierno celebradas en noviembre. La última, el miércoles de la semana pasada. En ambas citas se acabó optando por dejar la cuestión sobre la mesa. Y según se ha dado a entender por el regidor, parece muy poco probable que se intente de nuevo sacar adelante la medida en una próxima junta de gobierno.

Pabellón de Argana

Así las cosas, parece obvio que de hecho se está invitando a Clece a que profundice en el trámite emprendido en su día a nivel judicial, rompiéndose de este modo el pacto alcanzado entre las partes para permitirse por la empresa el estudio de una alternativa por parte de la parte política.

De manera básica, la demanda se fundamenta en que la mercantil sufrió una merma considerable de usuarios en sus primeros días llevando la gestión de las dependencias deportivas frente al centro comercial Open Mall, toda vez que el operador saliente mantuvo buena parte de su cartera de clientes cuando se hizo cargo de las instalaciones deportivas en el muelle deportivo.

Las discrepancias no han sido óbice para que Clece asumiera desde finales de 2023 las obras de reforma del pabellón de Argana; recinto que pudo ser reabierto el 20 de noviembre pasado, con gimnasio y otras dependencias, tras doce años, ocho meses y dos semanas clausurado. Este recinto fue cerrado en marzo de 2013, por graves deficiencias estructurales, que afectaban a la seguridad básica para los usuarios.