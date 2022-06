El PSOE de Teguise condena el «reincidente incumplimiento» del alcalde con las sentencias Oswaldo Betancort es multado por no hacer cumplir un fallo judicial que anula una licencia dada por el Ayuntamiento

El PSOE ha condenado este lunes el «reincidente incumplimiento» por el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, de las sentencias judiciales, tras haberse dado a conocer la imposición de una multa de 500 euros a su bolsillo por no ejecutar un fallo judicial firme que anula una licencia otorgada por el Ayuntamiento.

La sanción, por el «incumplimiento sistemático» de una sentencia fue impuesta por el Juzgado de los Contencioso Administrativo 5 de Las Palmas mediante auto de 8 de junio, que dispone «imponer a D. Oswaldo Betancort García, una primera multa coercitiva de 500 euros a satisfacer dentro de los cinco días hábiles a la notificación de la presente resolución, que se reiterará el día 1 de cada mes hasta lograr la completa ejecución del fallo judicial».

«Cabe recordar», señala Marcos Bergaz, portavoz socialista, «qu e no es la primera vez que la Justicia apercibe al todavía alcalde con multas a su patrimonio, por no cumplir las sentencias judiciales, pues el grupo socialista ya advirtió en 2020 de posibles multas de 1.000 euros por inejecución de varias sentencias relativas al plan general de Teguise, o más recientemente los avisos por no derribar varios esqueletos urbanísticos con orden de demolición desde hace años».

«Entonces le dijimos a Oswaldo Betancort y su gobierno que se pusieran las pilas con la ejecución de las sentencias, lo que volvimos a reiterar al conocer las advertencias por los famosos esqueletos de Costa Teguise, pero aun así, hemos llegado al sonrojo de ver cómo le ponen una multa al alcalde por no cumplir una sentencia de 5 de octubre de 2017, confirmada por el Tribunal de Justicia de Canarias el 24 de junio de 2019, y tampoco atender los tres requerimientos personales que la Justicia le ha dirigido para que lo haga», continúa Bergaz.

Avisos

«De hecho, el propio órgano jurisdiccional establece en su resolución que el importe de la multa impuesta, superior al nivel mínimo fijado, se justifica pues se ha requerido personalmente en tres ocasiones, con los correspondientes apercibimientos, al alcalde para que explique por qué no ejecuta la sentencia y las justificaciones han sido de todo punto de vista insatisfactorias«, apunta el portavoz socialista.

Para el grupo socialista, «estamos ante una nueva muestra de que Teguise necesita un alcalde que tenga sus cinco sentidos puestos en el municipio para evitar que se produzcan episodios que dejan en mal lugar a la Institución y a un alcalde más pendiente de sus ambiciones personales que de la gestión del municipio», finaliza Bergaz.