Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
Chano Franquis y Loly Corujo, en rueda de prensa este miércoles en Arrecife. COBER LANZAROTE
Lanzarote

El PSOE propone medidas de urgencia en vivienda

Se apuesta por topar precios en los alquileres

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:41

Comenta

Los socialistas van a plantear a nivel parlamentario medidas para forzar a que se abarate la vivienda en Canarias.

Según se dijo en rueda de prensa este miércoles en la sede del PSOE en Arrecife, se va a pedir al Ejecutivo que se topen los precios de los alquileres y se haga un registro de grandes tenedores, para su control; dijeron Loly Corujo y Chano Franquis.

Las propuestas es de prever que sean objeto de debate a partir de la semana venidera. Están ideadas para hacer más sencilla la labor de encontrar inmuebles acordes a los sueldos medios que se cobran en suelo lanzaroteño, se dio a entender en la cita ante los periodistas.

Hay prevista una campaña insular, municipio a municipio, para informar a la ciudadanía de sus derechos y movilizar apoyos a la aplicación de la Ley de Vivienda en la isla.

Zonas tensionadas

Corujo, secretaria insular del PSOE, consejera cabildicia y parlamentaria nacional expuso en su intervención la situación de la isla y reclamó a Fernando Clavijo y a Oswaldo Betancort «responsabilidad y hechos». También la aplicación inmediata de la Ley de Vivienda, con declaración de zonas tensionadas, topes al alquiler y una apuesta real por parque público en el Plan Insular, porque «Lanzarote no puede esperar más».

Subrayó Corujo que en la isla tener empleo ya no garantiza un hogar, con familias compartiendo piso, profesionales esenciales que renuncian a venir y jóvenes que no pueden emanciparse. «Cuando trabajar no basta para sostener un techo, no falla la gente: fallan las políticas y las prioridades públicas», afirmó, exigiendo activar de inmediato todas las herramientas disponibles.

Por su parte, Franquis, con acta en el Parlamento regional, aseveró que «hoy en Canarias es imposible ejercer el derecho a una vivienda digna y el empecinamiento en negarse a una moratoria ha agravado la tensión, especialmente para la juventud». Explicó que 104.000 viviendas, el 14% del parque inmobiliario regional, están en manos de grandes tenedores, «con seis familias que acumulan más de 600 viviendas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  3. 3 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  4. 4 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  5. 5 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  6. 6 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  7. 7 Torres: «No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada»
  8. 8 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación
  9. 9 Cocina mediterránea y encanto total: así es Noema, el restaurante que triunfa en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Las dos hijastras dicen que las agredió sexualmente y él lo niega sin dar mayor explicación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El PSOE propone medidas de urgencia en vivienda

El PSOE propone medidas de urgencia en vivienda