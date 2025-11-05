El PSOE propone medidas de urgencia en vivienda

José Ramón Sánchez López Arrecife Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:41 Comenta Compartir

Los socialistas van a plantear a nivel parlamentario medidas para forzar a que se abarate la vivienda en Canarias.

Según se dijo en rueda de prensa este miércoles en la sede del PSOE en Arrecife, se va a pedir al Ejecutivo que se topen los precios de los alquileres y se haga un registro de grandes tenedores, para su control; dijeron Loly Corujo y Chano Franquis.

Las propuestas es de prever que sean objeto de debate a partir de la semana venidera. Están ideadas para hacer más sencilla la labor de encontrar inmuebles acordes a los sueldos medios que se cobran en suelo lanzaroteño, se dio a entender en la cita ante los periodistas.

Hay prevista una campaña insular, municipio a municipio, para informar a la ciudadanía de sus derechos y movilizar apoyos a la aplicación de la Ley de Vivienda en la isla.

Zonas tensionadas

Corujo, secretaria insular del PSOE, consejera cabildicia y parlamentaria nacional expuso en su intervención la situación de la isla y reclamó a Fernando Clavijo y a Oswaldo Betancort «responsabilidad y hechos». También la aplicación inmediata de la Ley de Vivienda, con declaración de zonas tensionadas, topes al alquiler y una apuesta real por parque público en el Plan Insular, porque «Lanzarote no puede esperar más».

Subrayó Corujo que en la isla tener empleo ya no garantiza un hogar, con familias compartiendo piso, profesionales esenciales que renuncian a venir y jóvenes que no pueden emanciparse. «Cuando trabajar no basta para sostener un techo, no falla la gente: fallan las políticas y las prioridades públicas», afirmó, exigiendo activar de inmediato todas las herramientas disponibles.

Por su parte, Franquis, con acta en el Parlamento regional, aseveró que «hoy en Canarias es imposible ejercer el derecho a una vivienda digna y el empecinamiento en negarse a una moratoria ha agravado la tensión, especialmente para la juventud». Explicó que 104.000 viviendas, el 14% del parque inmobiliario regional, están en manos de grandes tenedores, «con seis familias que acumulan más de 600 viviendas».