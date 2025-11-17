Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 18 de noviembre de 2025
Responsables de Yaiza y de Costas. C7

Proyecto para modernizar la avenida Marítima de Playa Blanca

Yaiza hace llegar a Costas el documento sobre el que basar la futura actuación de reforma

CANARIAS7

Yaiza

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:36

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, ha trasladado al director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Manuel Acosta, información detallada sobre el proyecto de modernización de la avenida Marítima de Playa Blanca, en el tramo comprendido entre el puerto sureño y la frontera que separa los hoteles Playa Dorada y Barceló.

«Se trata de un proyecto municipal ya redactado, ambicioso y necesario, que supone una inversión de más de 5,2 millones de euros», según Óscar Noda, que se reunió el pasado miércoles en Gran Canaria con el director de Costas en compañía del concejal de Obras Públicas de Yaiza, Ángel Lago, y el técnico municipal designado para supervisar dicha iniciativa.

Yaiza espera financiar la ejecución del proyecto con fondos del Gobierno de Canarias. La Dirección General de Infraestructura y Calidad Turística del Gobierno presidido por Fernando Clavijo también tiene el proyecto en su poder desde de febrero. El alcalde espera del Gobierno «su inclusión en el trámite de enmiendas del presupuesto autonómico 2026. Nuestra idea es acometer el proyecto por tramos y fases contando con la colaboración de restaurantes, bares y comercios, ya no solo durante el periodo de intervención, sino en el respeto del uso del espacio público».

Renovación funcional

El Ayuntamiento proyecta una renovación estética y funcional del paseo marítimo con cambio del pavimento y mobiliario urbano, dotación de zonas de sombra y descanso, sustitución de redes de servicios públicos e iluminación con diseño uniforme, entre otras acciones. Entre tanto, Yaiza ejecutará de forma inminente el arreglo y sustitución de barandillas en los tramos deteriorados, para lo que ya tiene propuesta de gasto.

Antonio Manuel Acosta subraya que «la Dirección General de Costas de Canarias tiene que trabajar de la mano de los municipios para mejorar nuestro litoral. Es imprescindible la coordinación y el diálogo entre administraciones para bajar al terreno y buscar lo mejor para nuestras Islas».

Óscar Noda destaca, además, la intención de la Administración de «aprovechar la ejecución del proyecto del paseo marítimo para mejorar la red de saneamiento en el entorno de la playa del pueblo. Ya que vamos a levantar todo el pavimento, es de sentido común cambiar tuberías y modernizar la estación de bombeo que se encuentra por la parada de taxis». Este en concreto es un proyecto complementario que demanda otra ficha financiera.

La visita municipal a Costas también sirvió para exponer la idea de Yaiza de ordenar y arreglar la franja de terreno de tierra localizada entre los hoteles Iberostar Lanzarote Park y Playa Flamingo. El alcalde informa que «Costas ve con muy buenos ojos que podamos intervenir allí. Es una zona de acceso a la playa llena de coches aparcados de forma desordenada y estamos convencidos de que es claramente mejorable. El objetivo es delimitar su uso, construir un itinerario peatonal y arreglar el barranco».

