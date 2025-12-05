Provechoso impacto del Black Week en Tías Se contó con 290 compradores

Entrega de uno de los premios.,

La dinamización económica patrocinada a finales de noviembre por el Consistorio de Tías, bajo el paraguas del Black Week, generó un impacto económico de 10.470 euros, según fuentes municipales.

Esta semana se han dado los premios a 6 compradores, de un total de 290. Se dio apoyo a 60 establecimientos.

Se utilizó el sistema de inscripción a través de un código QR y la dinámica del teléfono móvil, que funcionó a la perfección. Todo el proceso se llevó a cabo a través del enlace oficial de Sistema Cool Tabs.

Los ganadores del sorteo fueron Shai Romero Romero, Manuela Rodríguez Bethencourt, Francisco Rodríguez Negrín, Yenifer Morales Tortosa, Victoria Rodríguez y Carmen Delia Guadalupe Robayna. Todos ellos han recibido vales de compra para su uso en los negocios adheridos a la campaña.

Los premiados hicieron compras en Melvi-E Joyerías, Heladería Bella Mía, Arepera Millo y Millo, Pastelería Las Delicias Tías, Casa Juan Ramón (Conil) y Yanet Peluqueros.

Existe intención de repetir la campaña en noviembre de 2026.

