Protección Civil de Tías estrena furgonetas

CANARIAS7

Tías

Martes, 21 de octubre 2025, 23:16

El Ayuntamiento de Tías ha presentado públicamente dos furgonetas de siete plazas y un espacio de carga para materiales, para Protección Civil. Se han invertido 15.000 euros de fondos propios y 45.000 euros del Consorcio Insular de Emergencias.

Los vehículos se usarán en tareas de prevención, asistencia y emergencias.

La presentación tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento, con la presencia del alcalde, José Juan Cruz Saavedra; el primer teniente de alcalde, Nicolás Saavedra; el presidente del Consorcio, Francisco Aparicio; miembros del grupo de gobierno; representantes de Protección Civil y personal municipal.

El alcalde destacó durante la presentación que «con estas nuevas unidades reforzamos nuestra capacidad de respuesta ante emergencias y mejoramos el servicio que prestamos a la ciudadanía. Es una inversión en seguridad, en eficacia y en cercanía, que pone en valor el trabajo imprescindible de Protección Civil».

Por su parte, el primer teniente subrayó que «estas furgonetas no son sólo vehículos, sino herramientas al servicio de las personas. Van a facilitar la labor diaria de nuestros equipos, permitiéndoles actuar con mayor rapidez, comodidad y autonomía. Seguiremos apostando por mejorar los recursos públicos para garantizar un municipio más seguro y mejor atendido».

