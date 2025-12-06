Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento de la entrega de material a Protección Civil de Teguise. CBL

Protección Civil estrena material en Teguise

La nueva logística se aporta por el Ayuntamiento

CANARIAS7

Teguise

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:16

Comenta

El Ayuntamiento de Teguise ha llevado a cabo una ampliación del material destinado a Protección Civil, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, intervenciones preventivas y similares.

Se ganará en eficacia, según valoró la alcaldesa, Olivia Duque, durante la entrega de equipos. La actualización del material «es una muestra clara del compromiso del Ayuntamiento con la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas», destacando que Protección Civil «desarrolla una labor fundamental para el municipio».

Añadió la alcaldesa en el acto que esta renovación del equipamiento supone «un paso firme para que sus voluntarios y voluntarias puedan desempeñar su trabajo en las mejores condiciones, con mayores garantías de eficacia, seguridad y capacidad de respuesta ante cualquier emergencia», reforzando así el valor estratégico de este servicio para Teguise.

El concejal de Policía Local y Protección Civil, Ginés González, añadió que esta renovación «da respuesta a una demanda trasladada desde hace tiempo por los voluntarios y voluntarias de Protección Civil» y que supone «una inversión que repercute directamente en la seguridad de la ciudadanía y reafirma el compromiso del Ayuntamiento con este servicio esencial».

