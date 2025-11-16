Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Terrero de Uga. C7

Prospera la mejora del terrero de lucha de Uga y su entorno

La actuación se va a financiar por el Consistorio de Yaiza

José Ramón Sánchez López

Yaiza

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:32

El Consistorio de Yaiza ha completado con éxito el proceso destinado a que se hagan obras en el terrero de lucha y su entorno, para su mejora. Los trabajos correrán a cargo de la mercantil local Horinsa, por una suma de poco más de 1,46 millones de euros.

Antes de final de año se deberá firmar el oportuno contrato, al existir la intención de que las faenas se puedan ejecutar durante el primer tramo de 2026, atendiendo a explicaciones del alcalde, Óscar Noda.. En principio, según se ha dado a conocer de manera oficial, se ha marcado un plazo de seis meses para la actuación.

Se crearán 300 plazas de aparcamiento y se realizarán trabajos de instalación de alumbrado público y obras de accesibilidad e itinerarios peatonales que facilitarán la circulación de viandantes, entre otras acciones, como ya dio CANARIAS7 a conocer. Además, se adecuará la fachada del terrero y se procederá a optimizar las dotaciones del recinto.

Irá la iniciativa en consonancia con los trabajos de reciente adjudicación para contar con saneamiento en Uga adecuado a las necesidades de la localidad.

