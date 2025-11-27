Primer curso sobre sacrificio de animales por el rito halal
La actividad se ejecuta en la Granja Agrícola Experimental, con patrocinio del Cabildo
CANARIAS7
Arrecife
Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:16
El Cabildo de Lanzarote, a través de la Granja Agrícola Experimental y del Servicio Agrario Insular, ha puesto en marcha por primera vez un curso específico sobre el sacrificio de animales por el rito halal. La iniciativa, dirigida especialmente a la comunidad musulmana residente en la isla, tiene como objetivo «ofrecer una formación rigurosa, actualizada y ajustada a la normativa que regula este tipo de sacrificio, garantizando tanto el cumplimiento de los procedimientos religiosos como los estándares de bienestar animal y seguridad alimentaria exigidos».
El curso de Bienestar Animal en el Sacrificio y Operaciones Conexas, cuyas plazas se agotaron en pocos días, se celebra esta semana en las instalaciones de la Granja Agrícola Experimental.
La formación, impartida por Yurena Delgado Antúnez, veterinaria y consultora de seguridad alimentaria, especialista en procesos de sacrificio y bienestar animal, será certificada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, permitiendo al alumnado obtener el Certificado de Reconocimiento de Capacitación y Nivel de Competencias conforme al Reglamento (CE) 1099/2009, relativo a la protección de los animales en el momento del sacrificio.
Valoraciones del presidente
El presidente del Cabildo y consejero de Agricultura y Ganadería, Oswaldo Betancort, destacó la importancia de este nuevo paso en la gestión insular. «Creo firmemente en una Lanzarote que integra y que entiende su diversidad como una fortaleza. Este curso no sólo responde a una necesidad real de parte de nuestra población, sino que refuerza nuestro compromiso con una isla inclusiva, respetuosa y cohesionada».
Betancort subrayó además que la remodelación del Matadero Insular permite incorporar nuevos usos y mejorar los servicios públicos. En este sentido, señaló que «tras las obras, contamos con unas instalaciones más modernas, seguras y polivalentes. Era el momento adecuado para avanzar también en la atención a las distintas comunidades que forman parte de Lanzarote y La Graciosa. Entre todos y todas hacemos comunidad, y desde el Cabildo debemos facilitar que cada persona pueda ejercer sus prácticas culturales y religiosas con garantías y acompañamiento técnico».
El contenido del curso aborda tanto los fundamentos del procedimiento halal como el manejo adecuado de los animales, la normativa vigente y las condiciones específicas del sacrificio conforme a la tradición islámica.