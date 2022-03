CC presúme de buen gobierno en Arrecife

Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Arrecife hizo este lunes balance de los primeros cien días en el gobierno municipal que, tal como explicó el portavoz Echedey Eugenio, «han servido para sentar las bases de lo que debe ser nuestra política municipal durante lo que resta de legislatura». Desde noviembre rige el pacto con el Partido Popular (PP).

En resumen, explicó Eugenio, «han sido cien días de mucho trabajo que sirven de muestra de nuestro proyecto de ciudad con un único objetivo, Arrecife y su gente». En el acto, estuvieron presentes todos los concejales de la formación nacionalista en la capital de la isla, a excepción de María Teresa Lorenzo, que «por razones médicas no ha podido estar con nosotros en este inicio de mandato, pero confiamos en que lo haga próximamente, hecho del que nos congratulamos será una persona muy valiosa en la gestión municipal».

Echedey Eugenio, en calidad de portavoz municipal, comenzó su intervención reconociendo que «somos conscientes de que los tiempos en la administración no tienen atajos y, por tanto, la ejecución de proyectos complejos o demasiado ambiciosos no saldrán adelante en el presente ejercicio, por lo que hemos centrado nuestros esfuerzos en alcanzar logros a medio plazo que redunden en el beneficio del ciudadano, a la vez que sentar las bases de nuestro proyecto de ciudad a largo plazo». Por ello, destacó que en estos tres meses en los que también hemos estado limitados por la pandemia que parece que empieza a diluirse, no hemos bajado los brazos centrándonos en trabajar de manera decidida para sacar adelante nuestras políticas municipales y servir al ciudadano».

En este sentido, Eugenio se ha mostrado crítico con las formaciones políticas que «buscan la confrontación para evitar que cumplamos con nuestro compromiso que no es otro que garantizar la felicidad de quienes residen en nuestra ciudad».

Habló del Plan Supletorio. «Hemos estado al lado de quienes más nos necesitan, denunciando la deslealtad de quienes tienen la responsabilidad de redactar el Plan Supletorio de Arrecife, a los vecinos de los diseminados de Las Vírgenes o del Camino a Güime, con quienes nos hemos reunido para brindarles nuestro apoyo y garantizarles que seguiremos peleando por ellos en cuantas instancias administrativas sea necesario», dijo.

De la crisis migratoria se puntualizó que «hemos levantado la mano para protestar por lo que entendemos que es un atropello del Gobierno de España contra los ciudadanos de Arrecife y de Lanzarote. La crisis migratoria ha mostrado las limitaciones de un gobierno que debería defender los intereses de todos sus administrados y que nos ha tratado como ciudadanos de tercera». Prueba de ello, según Eugenio, «es que la solución a un grave problema que ha desbordado a los cuerpos de seguridad del Estado ha sido la ocurrencia del ministerio de montar un campamento cerca de la comisaría de Arrecife para aprovechar al personal, obviando el hecho de que en el mismo se hacinan seres humanos».

Sobre Ginory, Echedey Eugenio valoró positivamente el impulso dado a «la creación de una comisión de investigación del llamado 'caso del solar de Ginory', que ya habíamos pedido cuando estábamos en la oposición en marzo de 2021, y que ahora junto al resto de partidos con los que cogobernamos, hemos hecho realidad para que investigue y eleve al pleno una propuesta referente a todo lo relacionado con este expediente, poniendo a disposición de la misma los medios jurídicos, técnicos y económicos necesarios para llevar a cabo su labor».

Del pabellón de Argana se puso en valor «el haber mantenido nuestra promesa electoral de buscar una solución inmediata, trasladando al gobierno municipal nuestra propuesta de exigir a la empresa concesionaria de la gestión del mismo que ejecute de forma inminente las obras que llevarían a la apertura de sus instalaciones dentro del porcentaje que la ley permite como modificación contractual».

En cuando a seguridad, desde la Concejalía de la Policía Local que dirige Jacobo Lemes, se ha destacó el esfuerzo realizado para mejorar la seguridad de la ciudadanía, apoyando las medidas que permitan incorporar nuevos efectivos a la plantilla de policía municipal y, mientras tanto, incrementando los servicios extraordinarios de modo que permitan cubrir los turnos de manera óptima como forma de suplir el déficit de recursos humanos en la plantilla de Policía Local. Además, indicó el portavoz municipal nacionalista, «impulsaremos decididamente la creación de la nueva comisaría de policía en unas instalaciones que sean dignas para el personal de esta área y que permita atender en mejores condiciones a los ciudadanos». En esta línea, destacó el convenio firmado con el Estado que, como consecuencia de la gravedad y persistencia de las infracciones penales cometidas en el ámbito familiar, y más concretamente en el de la violencia de género, permitirá realizar un seguimiento individualizado de las circunstancias de las víctimas de violencia de género y de la evolución del riesgo en que se encuentren, a través de una adecuada coordinación de las actuaciones entre la Administración General del Estado y la Policía Local de Arrecife, con el fin de prevenir y evitar riesgos de nuevas agresiones.

También se observaron avances en materia de deportes, festejos, sanidad, actividades clasificadas y cultura. Y en cuanto a parques y jardines se dijo que «hemos adecentado los jardines de Los Alonso, Tinasoria o Argana y hemos llevado a cabo actuaciones en choque en el Parque Temático, el de Maneje o Los Pinos, «poniéndonos por delante el compromiso de poner bonita y limpia Arrecife, además de llevar a cabo una intensa actividad de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad».