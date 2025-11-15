Premios Azul Zero; reconocimiento a trayectorias comprometidas con la sostenibilidad

EFE Haría Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:20 Comenta Compartir

El auditorio de Los Jameos del Agua acogió la noche del pasado viernes la gala de entrega de la segunda edición de los premios Azul Zero, que reconocen la trayectoria de personas desde diferentes ámbitos.

Ana 2972, una presentadora virtual, dio la bienvenida a los asistentes, para dejar paso al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, que destacó que esta isla «encarna la sostenibilidad y el compromiso con la belleza unida a un propósito».

La periodista Ángeles Blanco condujo la gala, que tuvo varias actuaciones musicales y recibió también, de manos del consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ángel Vázquez; el premio Lava Azul, que reconoce «el amor por la tierra», en referencia a Lanzarote.

El doctor Sánchez Molina y la antropóloga Carmen Albertos, del Banco Mundial, explicaron que estos galardones reconocen actividades que transforman el mundo, cuidando el planeta, un compromiso con la vida y con la diversidad.

Protagonistas centrales

El primero de los premiados, Javier Goyeneche, fundador y presidente de la empresa de moda Ecoalf, explicó que la firma nació «con la misión de crear productos reciclados» y que ya han creado 700 tejidos hechos con residuos.

Myrna Cunningham, líder indígena nicaragüense y Premio Iberoamericano de Derechos Humanos, señaló por videoconferencia que «la Madre Tierra está en emergencia» y que la solución pasa por recordar la sabiduría colectiva de los pueblos indígenas y reconocer el papel de las mujeres indígenas «en primera línea de defensa cultural».

María Neira, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), destacó que «la salud pública es magia» y se pueden cambiar las políticas en algunos gobiernos. «Nuestra salud necesita las materias primas que nos da el Planeta», ha afirmado.

Antonia Varela, doctora en Astrofísica y directora de la Fundación Starlight, apostó por alzar la voz en defensa del cielo estrellado porque «la sobreiluminación contribuye al cambio climático» y dijo que desde la Fundación Starlight impulsan el cielo como un objetivo de desarrollo sostenible porque «somos polvo de estrellas».

La arquitecta nigeriana Mariam Issoufou habló de que hay un tipo de arquitectura que respeta el equilibrio y que puede ser una herramienta para el cambio del planeta y para seguir «en armonía» si se basa en su contexto local. «Debemos cuidar nuestro planeta porque no hay donde escapar», remarcó.

Carlos Mallo llegó a Tenerife hace años como de ingeniero de Caminos y fundó la ONG Innoceana, que apuesta por la conservación del océano. En la gala denunció que las especies marinas se están perdiendo, que Canarias sigue teniendo 400 puntos de vertido en las islas y que las islas reciben ya 18 millones de turistas.

Carl Honoré, autor de 'Elogio de la lentitud', en vídeo, advirtió de que «la cultura de la prisa tiene un coste muy alto» y también daña a la Tierra. «La lentitud y la sostenibilidad van de la mano. Un mundo más lento es un mundo más sano», ha añadido.

Ampliar Invitados y público al inicio de la gala. COBER LANZAROTE

Patricia Yurena Rodríguez, modelo y artista, defendió que ser una misma siempre tiene un precio y ser libre es cuestión de alma. «Cuando eliges el amor, eliges el valor más grande que tiene el ser humano», aseguró Rodríguez, que espera que su historia inspire a otras personas para ser un poco más libres.

Katiuska Betancort recogió el premio entregado a José Díaz, de la ONG Educanepal, que habló desde el país del Himalaya pidiendo que se recuerde que muchos niños y niñas nepalíes siguen sin acceso a educación, sanidad y a una buena nutrición.

Por último, Alfredo Díaz, de la Fundación César Manrique, recogió el premio otorgado al artista lanzaroteño a título póstumo. Apuntó que «hay que decir algo más, ser consecuentes y analizar bien las cosas». Y citó al filósofo Zygmunt Baumann, que recordaba que «estamos encallados en un vacío de confianza que lleva al planeta contra las cuerdas».

Díaz recordó que César fue un adelantado a su tiempo y rememorado sus palabras, en las que hablaba de la explotación de la isla como si no tuviera límites y alertaba de que se la puede llevar a la ruina mientras los gobiernos no hacen nada para parar el crecdimiento. Desde su compromiso con la estética, Manrique subrayó que «sin ética no hay estética».