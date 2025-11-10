El precio de la vivienda se estabiliza, si bien se dispara en San Bartolomé Yaiza y Tías siguen siendo los municipios donde los inmuebles a estrenar son más caros, pero sin llegar a la cota de 4.000 euros por metro cuadrado

José Ramón Sánchez López Arrecife Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:13

Las viviendas a estrenar en Lanzarote han experimentado en este tramo final de 2025 una leve disminución en sus precios, especialmente en comparación con el verano; según informe del Centro de Datos del Cabildo, con aportaciones del portal El Idealista. No obstante, con la consideración de que en San Bartolomé no se respeta la tendencia de estabilización del valor medio de los inmuebles de estreno a la venta.

Yaiza es ahora el ámbito municipal donde el metro cuadrado alcanza una mayor consideración, pues está en nada menos que en 3.823 euros. Este valor es parejo al que se ha venido dando en los últimos meses, quedando por debajo de la estimación que se daba en mayo, cuando se llegó a valorar muy en serio la posibilidad de que el metro cuadrado tuviera un precio medio en el mercado de más de 4.000 euros.

La cota señalada se rebasó en el municipio de Tías, en el mes de julio. Desde entonces, para fortuna de los potenciales compradores, el precio medio del metro cuadrado ha ido aminorándose, hasta el punto de que quedó al cierre de octubre en un valor medio de 3.779 euros, figura en el informe del Centro de Datos.

En lo que al tercer municipio turístico se refiere, Teguise coincide en tendencia con las otras dos referencias, de modo que la última estimación media, cifrada en justo 2.683 euros cada metro cuadrado de la vivienda a estrenar, queda por debajo de las consideraciones de los meses precedentes. Sirva tener en cuenta que el verano se estuvo a poco de ver rebasada el nivel de los 3.000 euros por cada metro cuadrado.

Municipios no turísticos

San Bartolomé aparece en el informe, con un precio medio de los inmuebles a estrenar por encima del que se define para Teguise, cuando había sido a la inversa en los primeros meses del ejercicio. En la última valoración se cifra en 2.807 euros el metro cuadrado de la vivienda nueva en Playa Honda y resto del ámbito.

De Arrecife cabe añadir que el precio actual medio sigue por debajo de la cota récord alcanzada en la primavera, si bien en la capital cabe advertir que se está dando un proceso gradual de encarecimiento de los inmuebles. El metro cuadrado queda en este tramo del otoño en 2.057 euros.

En lo que tiene que ver con los municipios de Haría y Tinajo, no se ofrecen valoraciones datadas en octubre. En el caso norteño, muy probablemente por la necesidad de hacer ajustes y comparaciones diferidas en el tiempo, tras haberse concluido que en septiembre ya valía cada metro cuadrado más de 3.000 euros, cuando apenas se pasaba de 2.000 euros en enero. Y de Tinajo cabe indicar que no hay consideraciones en todo este año.