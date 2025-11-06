El PP insiste en reponer la cruz de la época franquista

CANARIAS7 Arrecife Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:35 Comenta Compartir

El Partido Popular (PP) anunció ayer jueves el inicio de una estrategia encaminada a que la polémica cruz de la plaza de Las Palmas, junto a la iglesia de San Ginés, sea repuesta en el lugar; una vez se acaben las obras de arreglo del lugar, en fase avanzada. Se alega que hay valores suficientes para que la iniciativa prospere, al margen de que el elemento fue colocado en pleno apogeo del régimen franquista.

Se aspira por el PP a que todo el polémico conjunto escultórico sea repuesto «como símbolo cristiano y elemento patrimonial histórico», alegándose que el informe del Cabildo que faculta que se evite la reposición fue hecho por «el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura», el jurista y sociólogo José Manuel Corbacho Palacios, según se ha dado traslado a la opinión pública insular, dándose a entender que es un documento parcial.

Resignificación

La escultura tiene para la formación conservadora «un valor patrimonial, sino también emocional, al formar parte de la cultura e identidad colectiva de Arrecife, más allá del significado que en origen se otorgó al monumento». Además, se tiene en cuenta que «la Ley de Memoria Democrática permite la resignificación o reinterpretación de este tipo de conjuntos arquitectónicos», se dice, «para evitar su desaparición».

Cabe añadir que el PP entiende que la cruz «no es un símbolo falangista ni del franquismo».

El informe encargado por el Cabildo es de conclusión reciente, siendo dado a conocer por la primera Corporación a comienzos del otoño en curso.