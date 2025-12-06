«Es posible un turismo que proteja la vida, la cultura y el territorio»

CANARIAS7 Haría Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:16 Comenta Compartir

En Los Jameos del Agua se marcó un antes y un después en materia de sostenibilidad turística hace pocos días, con aval de la Unesco. Con la referencia pactada, el presidente insular asume que le toca desde ahora hacer defensa de lo pactado.

– ¿Qué significa para usted esta actualización de la Carta Mundial de Turismo Sostenible +30?

– Es un momento histórico para la isla. No estamos celebrando únicamente el legado de 1995, sino asumiendo la responsabilidad de liderar la actualización de un documento que vuelve a mirar al futuro. Nadie nos obligaba a hacerlo. Podríamos habernos limitado a conmemorar el pasado, pero elegimos dar un paso al frente porque creemos que la sostenibilidad no es un lema: es una obligación ética con las generaciones presentes y futuras.

– En su discurso insistió en que este liderazgo se sustenta en hechos. ¿Cuáles destacaría como los más determinantes?

– Hemos demostrado que Lanzarote actúa y planifica. El nuevo avance del Plan Insular de Ordenación del Territorio incrementará hasta un 60% el territorio protegido, triplicará la superficie destinada al sector primario y eliminará 104.000 metros cuadrados de suelo turístico para convertirlos en espacio natural protegido. Además, hemos retirado del mercado más de 150 viviendas vacacionales, dejando claro que no queremos crecer en número de camas, sino en calidad, equilibrio y convivencia. A eso se suma la primera ZAR de Canarias, el refuerzo de vigilancia ambiental y la tramitación de instrumentos clave como el Plan Especial de La Geria o el Plan Rector de La Graciosa. Todo esto nos permite hablar con coherencia cuando decimos que apostamos por un modelo cualitativo.

– Igualmente subrayó que este proceso no ha sido unilateral. ¿Cómo ha sido esa participación?

– Profundamente amplia. Desde SPEL-Turismo Lanzarote abrimos un proceso de participación ciudadana en el que recibimos cerca de un centenar de aportaciones, todas leídas y valoradas. Además, compartimos el borrador con administraciones, universidades, centros de investigación, empresas, asociaciones y cabildos insulares, incluido el de Tenerife. La Carta +30 es un documento compartido, enriquecido por una diversidad de miradas. Esa legitimidad social e institucional es uno de sus grandes valores.

– La presencia de la Unesco fue uno de los elementos más destacados del evento. ¿Qué lectura hace de ese respaldo?

– Es un reconocimiento enorme. Contar con el doctor Antonio Abreu, director de Ecología y Ciencias de la Tierra de la UNESCO, no es solo un gesto simbólico; refuerza la dimensión internacional del trabajo que estamos haciendo. UNESCO España ya expresó su apoyo expreso y ayer mismo UNESCO Europa confirmó su patrocinio oficial al congreso. Este respaldo avala el liderazgo de Lanzarote en la construcción de un modelo global de turismo responsable.

– Anunció en Los Jameos del Agua tres medidas nuevas. ¿Qué impacto tendrán en la vida diaria de la población insular?

– El bono para residentes en hoteles es un gesto de reconocimiento a la convivencia entre actividad turística y ciudadanía; queremos que las familias de Lanzarote también disfruten de nuestra oferta alojativa. El fondo de contribución ambiental de los Centros de Arte, Cultura y Turismo permitirá financiar acciones de protección ambiental con donaciones voluntarias y abrir vías de negociación en procesos alojativos. Y la corresponsabilidad en el tráfico de cruceros es fundamental: no podemos tomar decisiones sin equilibrio territorial. Queremos participar activamente en la concesión de nuevos atraques para garantizar un desarrollo ordenado.

– ¿Cuál diría que es el corazón de la nueva Carta +30 que respeta valores asumidos en 1995?

–Sus once principios. No son una declaración decorativa; son una brújula ética. Hablan de cultura de paz, solidaridad ambiental, protección del patrimonio, acción climática, innovación sostenible, equilibrio social, justicia económica, educación, alianzas… Un compromiso real que asumimos ante el mundo. Lanzarote quiere demostrar que es posible un turismo que proteja la vida, la cultura y el territorio.

– La presencia de regiones como Euskadi o la red NECSTOUR parece reforzar esa idea de alianza.

– Sin duda. Agradezco especialmente al Gobierno Vasco haber mantenido vivo este legado durante diez años y a su consejero Javier Hurtado por acompañarnos hoy. Y NECSTOUR ha sido clave: su Junta Directiva se ha reunido aquí para apoyar expresamente este proceso. También quiero reconocer el trabajo de Cristina Núñez, su gerente, que ha participado como moderadora, así como tantos otros ponentes de talla internacional y nacional a los que tenemos que agradecer su apoyo y, por supuesto, a todos los socios de SPEL-Turismo Lanzarote y a su equipo técnico y su consejero delegado Héctor Fernández. El turismo sostenible solo se construye desde la cooperación.

– Hace usted alusión a decisiones que parecen valientes. ¿Es la sostenibilidad un camino difícil?

–El Sí, y no lo escondo. Exige rigor, diálogo, renuncias y una visión clara del futuro. Pero también es la única vía que garantiza un porvenir digno para nuestras islas. Quienes vienen detrás merecen una tierra que siga siendo habitable, bella y equilibrada. Esa es la misión que asumimos hoy: proteger Lanzarote para que respire dentro de treinta años igual que hoy, o incluso mejor.