Haría pone carteles con información de salud pública en zonas de baño

El Ayuntamiento de Haría, en cumplimiento de la normativa vigente de salud pública, ha colocado esta semana la cartelería informativa en las zonas de baño del municipio.

Figura el material en las playas de La Garita, en Arrieta; Caletón Blanco y Las Cocinitas, en Órzola; y Bajo el Espino, en Punta Mujeres. Se informe sobre el tipo y nivel de proyección de la zona debaño, así como la calidad del agua, riesgos, normas de uso y teléfonos de emergencia.

«Haría es un municipio comprometido con la protección de los bañistas», asegura el concejal de Playas, Marcos Lemes.

Con este tipo de actuaciones, por el Ayuntamiento de Haría se refuerza el compromiso con el bienestar y la seguridad de las personas bañistas de sus costas, se da a entender en una nota dada a conocer por el Consistorio. Asimismo, se apoya toda iniciativa que incentive la concienciación ciudadana frente a situaciones de riesgo en el mar.

Cabe recordar que a final de octubre hubo un bañista que se ahogó en la playa de La Cantería, en Órzola; con lo que queda patente que este tipo de actuaciones siempre son necesarias, a bien de evitar nuevos percances fatales.

