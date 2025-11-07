Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 8 de noviembre de 2025
Cartel en zona de baño en Arrieta, con el concejal Marcos Lemes. C7

Haría pone carteles con información de salud pública en zonas de baño

Se cumple con la normativa sobre el perfil de las aguas y en materia de seguridad

CANARIAS7

Haría

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:36

Comenta

El Ayuntamiento de Haría, en cumplimiento de la normativa vigente de salud pública, ha colocado esta semana la cartelería informativa en las zonas de baño del municipio.

Figura el material en las playas de La Garita, en Arrieta; Caletón Blanco y Las Cocinitas, en Órzola; y Bajo el Espino, en Punta Mujeres. Se informe sobre el tipo y nivel de proyección de la zona debaño, así como la calidad del agua, riesgos, normas de uso y teléfonos de emergencia.

«Haría es un municipio comprometido con la protección de los bañistas», asegura el concejal de Playas, Marcos Lemes.

Con este tipo de actuaciones, por el Ayuntamiento de Haría se refuerza el compromiso con el bienestar y la seguridad de las personas bañistas de sus costas, se da a entender en una nota dada a conocer por el Consistorio. Asimismo, se apoya toda iniciativa que incentive la concienciación ciudadana frente a situaciones de riesgo en el mar.

Cabe recordar que a final de octubre hubo un bañista que se ahogó en la playa de La Cantería, en Órzola; con lo que queda patente que este tipo de actuaciones siempre son necesarias, a bien de evitar nuevos percances fatales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Persecución de película en Las Palmas de Gran Canaria: se da a la fuga con un coche robado y lo detienen tras chocar contra más de 15 vehículos
  2. 2 Viernes de caos en la GC-1 con largas retenciones dirección Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Dos encapuchados con cuchillos atracan un Spar en La Feria
  4. 4 Nuevo caso de acoso en el Puerto: nueve años peleando por su plaza de policía pese a tener sentencia favorable
  5. 5 Tres testigos afirman que el descuartizador y su esposa eran un matrimonio «conflictivo»
  6. 6 Oposiciones de Educación: 685 plazas de maestros y medidas contra el efecto llamada de aspirantes de fuera
  7. 7 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde
  8. 8 La Aemet sentencia el fin de semana en Canarias y marca en el calendario la llegada de nuevas lluvias
  9. 9 Condenan con multa a un profesor al que la Fiscalía pedía 12 años de cárcel
  10. 10 La Audiencia Provincial confirma la condena a Pablo Quintero por acoso sexual a una trabajadora municipal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Haría pone carteles con información de salud pública en zonas de baño

Haría pone carteles con información de salud pública en zonas de baño