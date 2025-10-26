La población laboral se estanca, tras el tope de marzo, por Teguise
Entre los siete municipios constan más 69.200 profesionales de alta. Se corta la tendencia de auge constante que se vino dando desde 2021
Arrecife
Domingo, 26 de octubre 2025, 23:33
Al empezar el actual trimestre final de 2025, constaba que 69.202 residentes lanzaroteños tenían trabajo oficialmente reconocido, casi un millar más que doce meses antes, según el Instituto Canario de Estadística (Istac). Siendo notable el registro, queda por debajo del certificado al empezar julio, con unas tres centenas menos de profesionales; y se aleja especialmente del apunte al cierre de marzo, con diferencia de casi medio millar de apuntes, rompiéndose así la tendencia constante de subida desde 2021 en adelante. Se debe a Teguise, con una merma notable que no se compensa por el resto.
Tomando reflejo por sectores, encabeza servicios, como suele ser común desde hace años, con la hostelería y comercio como referentes mayores, estando conformado el balance al completo por 62.600 profesionales de alta. La parte opuesta está protagonizada por el sector primario, con apenas 663 altas relacionadas con este sector. La industria manufacturera tiene 1.494 profesionales en activo entre los siete municipios; por debajo así del peso del sector de la construcción, sector con 4.445 profesionales.
Por tipología de ocupación, sigue mandando el empleo por cuenta ajena, pues se cerró el tercer trimestre con 56.821 altas bajo esta modalidad; mientras que constan 12.381 ocupaciones son por cuenta propia. Se mejora en segundo concepto en relación a julio, pero hay mengua de apuntes en el primer apartado.
Valoración por territorios
Arrecife repite como el foco de mayor concentración de población laboral en el conjunto de Lanzarote, con 24.886 inscripciones a nivel oficial (20.513 en ajena y 4.373 en propia). El contrapunto nuevamente viene reflejado en el ámbito municipal de Haría, con 1.190 empleos (793 por ajena y 397 por propia). Se va a más en ambos territorios en relación a doce meses atrás; y también se crece ligeramente con respecto al registro de julio.
Tías arrancó el trimestre final con 12.914 trabajadores con ocupación laboral reconocida de manera oficial (10.703 por cuenta ajena y 2.211 propia), con leve caída; a distancia de Yaiza, que tiene 10.841 empleos (9.370 por ajena y 1.471 en propia), con subida. En cuanto a Teguise, se llegó a octubre con 9.594 puestos de trabajo de alta oficial (7.437 por ajena y 2.157 por propia), con una bajada en meses de casi un millar de profesionales, valora el Istac.
San Bartolomé, con alza, sigue en quinto puesto insular en población activa, con 7.863 empleos (6.569 ajena y 1.294 propia); manteniéndose Tinajo como penúltimo ámbito en puestos laborales, con 1.914 empleos (1.436 ajena y 478 propia), con leve caída.
Explicación del Istac con respecto a Teguise
«La cuenta de cotización tiene un municipio asociado que no tiene por qué coincidir con el municipio del centro de trabajo», según respuesta del Istac a pregunta de CANARIAS7 para saber qué ha pasado en Teguise. Con ello, «si se produce un cambio en la sede social de una empresa, o algún cambio en las cuentas de cotización, los trabajadores pueden cambiar de lugar de cotización, aunque sigan trabajando en el mismo centro de trabajo».