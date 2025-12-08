Más del 60% de la población cree que hay una cantidad apropiada de turistas Lanzaroteños y vecinos de La Graciosa superan el valor medio canario al considerar cómo influyen los visitantes en cuanto a la generación de riqueza

José Ramón Sánchez López Arrecife Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:32

Este año es probable que se cierre con un balance nunca antes alcanzado entre Lanzarote y La Graciosa en cuando a presencia de turistas, con cerca de 3,5 millones de visitantes. Siendo un valor más que notable, encaja con el desempeño cotidiano de la población local, toda vez que más del 60% de la ciudadanía ve «apropiada» la cantidad, según consta en el muy reciente Sociobarómetro de Canarias, estudio periódico que avala la UNED.

Y hay quien incluso considera que la presencia de turistas aún debería ser mayor, pues la consideración de cota «insuficiente» se respondió por más del 10% de las personas entrevistadas.

En la parte opuesta, valorando como «excesiva» la cantidad de turistas, se pronunciaron en el último estudio algo menos de una cuarta parte de la ciudadanía; quedando con un porcentaje de casi el 6% los entrevistados que optaron por no pronunciarse. En el apartado de los excesos, en consonancia con el resto de las islas, en especial se alude a abundante presencia de viajeros que se valen del todo incluido a la hora de pasar su estancia en negocios dedicados a dar alojamiento.

En cuanto a otros conceptos relevantes relacionados con los turistas, en la encuesta se incluye un apartado sobre la influencia en positivo de los viajeros a la hora de generar riqueza económica en conjunto. Son de esta opinión cerca del 70% de los encuestados; muy por arriba así de la media canaria, donde para este concepto se aporta un porcentaje que ronda la cota del 63%.

Al contrario acontece, no obstante, en el concepto de influencia en positivo de los turistas para crear y mantener infraestructuras. En el ámbito de las islas se aporta a favor de este apartado un porcentaje del 62,5%; que para lanzaroteños y gracioseros se rebaja hasta la barrera del 58,2%.

Medio ambiente, en negativo

Son mayoría quienes opinan que los turistas en número masivo suponen un elemento en contra del respeto cotidiano del medio ambiente en las dos islas más orientales; en coincidencia con la media canaria y chocando con lo que se valora por los encuestados en Fuerteventura. Estiman que son nocivos los viajeros para el entorno el 45,4% de los gracioseros y lanzaroteños: mientras que en la parte opuesta de la balanza se posicionan el 41,7%.

Y son una muy amplia mayoría los que están en la creencia de que los turistas ayudan a enriquecer la vida cultural de los siete municipios. Son de esta opinión más de dos terceras partes de los ciudadanos, en una proporción pareja a la que se observa para el conjunto regional, se contiene en el Sociobarómetro de Canarias hecho entre octubre y noviembre.

Vivienda vacacional, factores vinculados

Entre lanzaroteños y gracioseros, cuando se analiza a la vivienda vacacional, son una amplia mayoría, siempre por encima de cuatro quintas partes de los entrevistados, quienes creen que el turismo es un factor directo al tiempo de que se encarezca la vida en los siete municipios; y sea complicado acceder a una vivienda, tanto de alquiler, como en propiedad. E igual pasa a la hora de valorar la convivencia en general, en sentido negativo.