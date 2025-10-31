Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actividad pesquera, en imagen de archivo. C7
Lanzarote

Plazo para optar a las ayudas pesqueras

El Cabildo contempla el reparto de 480.000 euros

CANARIAS7

Arrecife

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:11

Comenta

El Cabildo ha abierto el plazo para la convocatoria de ayudas destinadas al sector pesquero de Lanzarote y La Graciosa, por un importe total de 480.000 euros, tras su publicación reciente en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

El importe total de esta subvención es de 480.000 euros que se distribuyen en dos líneas principales; una partida de 130.000 euros destinada a cubrir los gastos de funcionamiento y mantenimiento de las entidades pesqueras, y otra de 350.000 euros orientada a impulsar nuevas inversiones que contribuyan a la mejora y modernización de la industria pesquera en Lanzarote y La Graciosa, garantizando su buen funcionamiento y sostenibilidad a largo plazo.

La convocatoria de subvenciones es de concurrencia competitiva y quienes puedan acogerse a estas ayudas deberán contar con personalidad jurídica propia y conocer sus obligaciones tributarias y sociales.

Las personas interesadas en presentar sus solicitudes disponen de un plazo máximo de quince días hábiles a partir del miércoles 22 de octubre. Además, el procedimiento se desarrollará a través de la Sede Electrónica del Cabildo insular.

Valoraciones

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, subraya que esta convocatoria «da continuidad al compromiso del grupo de Gobierno con la modernización y el fortalecimiento del sector pesquero. Estas ayudas son un reconocimiento al esfuerzo diario de quienes viven del mar y una oportunidad para impulsar su sostenibilidad, competitividad e innovación», subrayó.

Por su parte, el consejero de Pesca, Samuel Martín, explica que las subvenciones «permiten sufragar desde gastos de funcionamiento hasta inversiones en equipamiento, maquinaria o mejora de las instalaciones de primera venta. Además, incorporan criterios de valoración que premian la actividad real, la incorporación de jóvenes y la presencia de mujeres, avanzando hacia un sector más inclusivo y sostenible».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  3. 3 Caso Kárate: el pederasta Torres Baena vuelve a vivir dentro de la prisión
  4. 4 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  5. 5 Un móvil y un pasaporte con sangre, junto al cadáver encontrado en la Avenida Marítima
  6. 6 Estos son los barrios más afectados por los rebosos de basura en los contenedores
  7. 7 La Aemet avisa de la irrupción de los 30º en Canarias y señala este día del fin de semana
  8. 8 Detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  9. 9 Un accidente múltiple colapsa a primera hora de la mañana la Avenida Marítima
  10. 10 Un segundo accidente de tráfico deja cuatro heridos leves a la altura de La Laja

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Plazo para optar a las ayudas pesqueras

Plazo para optar a las ayudas pesqueras