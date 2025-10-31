Plazo para optar a las ayudas pesqueras

CANARIAS7 Arrecife Viernes, 31 de octubre 2025, 23:11 Comenta Compartir

El Cabildo ha abierto el plazo para la convocatoria de ayudas destinadas al sector pesquero de Lanzarote y La Graciosa, por un importe total de 480.000 euros, tras su publicación reciente en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

El importe total de esta subvención es de 480.000 euros que se distribuyen en dos líneas principales; una partida de 130.000 euros destinada a cubrir los gastos de funcionamiento y mantenimiento de las entidades pesqueras, y otra de 350.000 euros orientada a impulsar nuevas inversiones que contribuyan a la mejora y modernización de la industria pesquera en Lanzarote y La Graciosa, garantizando su buen funcionamiento y sostenibilidad a largo plazo.

La convocatoria de subvenciones es de concurrencia competitiva y quienes puedan acogerse a estas ayudas deberán contar con personalidad jurídica propia y conocer sus obligaciones tributarias y sociales.

Las personas interesadas en presentar sus solicitudes disponen de un plazo máximo de quince días hábiles a partir del miércoles 22 de octubre. Además, el procedimiento se desarrollará a través de la Sede Electrónica del Cabildo insular.

Valoraciones

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, subraya que esta convocatoria «da continuidad al compromiso del grupo de Gobierno con la modernización y el fortalecimiento del sector pesquero. Estas ayudas son un reconocimiento al esfuerzo diario de quienes viven del mar y una oportunidad para impulsar su sostenibilidad, competitividad e innovación», subrayó.

Por su parte, el consejero de Pesca, Samuel Martín, explica que las subvenciones «permiten sufragar desde gastos de funcionamiento hasta inversiones en equipamiento, maquinaria o mejora de las instalaciones de primera venta. Además, incorporan criterios de valoración que premian la actividad real, la incorporación de jóvenes y la presencia de mujeres, avanzando hacia un sector más inclusivo y sostenible».