Plazo para estar en los mercadillos navideños

CANARIAS7 Teguise Lunes, 27 de octubre 2025, 23:22 Comenta Compartir

Del 5 al 8 de diciembre habrá un mercadillo navideño en Teguise, con apoyo municipal. Los comerciantes interesados en tomar parte ya puede registrar la inscripción oportuna. También está en vigor el plazo para optar a un puesto en el mercadillo navideño de Puerto del Carmen, del 11 al 14 de diciembre; que organiza Tías.

En el caso de Teguise, se recomienda consultar las bases en la web municipal. Además, se ha habilitado el correo electrónico mmcamacho@teguise.es y se ha dispuesto el teléfono 928-827130. Se confía en una buena presencia de comerciantes, al tratarse de un evento que «reunirá a artesanos, emprendedores y comerciantes locales en un ambiente festivo ideal para compartir el espíritu navideño y ofrecer productos únicos a la comunidad».

En lo que a Tías respecta con respecto al encuentro a celebrar en la plaza de Las Naciones, el evento «se presenta como una oportunidad más para apoyar a los artesanos y profesionales de la gastronomía local donde se valora el talento, el trabajo hecho a mano y el valor cultural que hay detrás de cada pieza y de cada receta». Los registros deberán hacerse antes del 24 de noviembre.

Está constituida la logística para que los comerciantes puedan estar en ambos encuentros festivos.

Temas

Navidad

Comercio

Tías

Teguise

Lanzarote