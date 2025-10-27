Plazo para estar en los mercadillos navideños
Teguise y Tías abre el periodo para sumar inscripciones
Del 5 al 8 de diciembre habrá un mercadillo navideño en Teguise, con apoyo municipal. Los comerciantes interesados en tomar parte ya puede registrar la inscripción oportuna. También está en vigor el plazo para optar a un puesto en el mercadillo navideño de Puerto del Carmen, del 11 al 14 de diciembre; que organiza Tías.
En el caso de Teguise, se recomienda consultar las bases en la web municipal. Además, se ha habilitado el correo electrónico mmcamacho@teguise.es y se ha dispuesto el teléfono 928-827130. Se confía en una buena presencia de comerciantes, al tratarse de un evento que «reunirá a artesanos, emprendedores y comerciantes locales en un ambiente festivo ideal para compartir el espíritu navideño y ofrecer productos únicos a la comunidad».
En lo que a Tías respecta con respecto al encuentro a celebrar en la plaza de Las Naciones, el evento «se presenta como una oportunidad más para apoyar a los artesanos y profesionales de la gastronomía local donde se valora el talento, el trabajo hecho a mano y el valor cultural que hay detrás de cada pieza y de cada receta». Los registros deberán hacerse antes del 24 de noviembre.
Está constituida la logística para que los comerciantes puedan estar en ambos encuentros festivos.