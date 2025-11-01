Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Actividad en la cita de 2024. CBL

Plazas el Weekend Shopping en San Bartolomé

El evento tendrá lugar en el último fin de semana de noviembre

San Bartolomé

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:21

En una semanas, en concreto, en el último fin de semana de este mes de noviembre, se celebrará una nueva edición del San Bartolomé Weekend Shopping 2025, con patrocinio municipal. Ya está abierta el plazo para sumar inscripciones de negocios interesados.

Para tomar parte en la actividad vale acudir al Ayuntamiento o hacer uso de la red telemática del Consistorio. Hay apoyo de la Cámara de Comercio, entre otros.

La presentación en sociedad se hará sobre mediados de mes. Entonces se conocerá la relación de comercios asociados, con presencia mayoritaria en el casco de la capital local.

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez; y la concejala de Comercio y Desarrollo Local, Alma González, invitan a todos los comercios y establecimientos del municipio a formar parte de esta nueva edición, que cada año contribuye a fortalecer la visibilidad del tejido empresarial y a acercar a vecinos y visitantes a la oferta comercial y de servicios de San Bartolomé.

