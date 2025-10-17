Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento del acto oficial. CBL

Plaza dedicada a los 250 años de bodegas El Grifo

El espacio se encuentra en el acceso a La Florida

CANARIAS7

San Bartolomé

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:30

En la noche del jueves, con implicación del Consistorio de San Bartolomé, tuvo lugar el acto oficial por el que se da una nueva denominación a la plaza que da acceso a La Florida. El lugar es ahora un homenaje a los 250 años de funcionamiento de bodegas El Grifo.

En el encuentro se contó con autoridades locales y con representantes de la entidad objeto del homenaje. La iniciativa es la consecuencia del acuerdo plenario que se determinó el 28 de mayo pasado.

El alcalde, Isidro Pérez, quiso aprovechar la ocasión subrayando el papel fundamental que ha jugado El Grifo en la identidad y la economía del municipio. «Desde sus inicios, esta bodega ha sido motor económico de San Bartolomé, impulsando el sector primario con respeto por la tierra y por las personas. El Grifo ejemplifica el coraje de los hombres y mujeres de Lanzarote que han sabido transformar la dificultad en oportunidad, y el paisaje volcánico en cultura, identidad y economía», aseguró. «Bodegas El Grifo es uno de los emblemas históricos del municipio baratero», añadió. 

Por su parte, el propietario de El Grifo, Fermín Otamendi, agradeció el gesto institucional y el cariño de la ciudadanía, destacando que «este homenaje supone un reconocimiento colectivo al trabajo de generaciones enteras que han hecho posible que El Grifo siga siendo hoy una referencia del vino volcánico a nivel internacional«.

En su intachable trayectoria, El Grifo se ha encargado de llevar el nombre de San Bartolomé y Lanzarote por el mundo obteniendo diferentes galardones internacionales como Mundus Vini, Bacchus, Decanter y Berliner Wine Trophy. De hecho, cabe destacar que este mismo año recibió en La Palma el Premio Canarias 2025 a la Excelencia Turística, un hito que refleja la calidad de su producto y demuestra su importancia cultural y gastronómica como referente de la comarca.

