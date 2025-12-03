Placas solares en edificios municipales de Teguise

José Ramón Sánchez López Teguise Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:22 Comenta Compartir

Los ediles de Teguise dieron este miércoles el visto bueno, en un pleno extraordinario, al acuerdo por el que se autoriza a la Comunidad Energética Local Toda Lanzarote al uso de dependencias de propiedad municipal para la instalación de placas solares.

El Consistorio tendrá derecho a usar energía y recibir posibles ingresos que se obtengan por la explotación de los recursos.

La sesión se celebró con caracter de urgencia, para con ello facilitar que la tramitación pueda cerrarse en plazo.

La Comunidad Energética Local Toda Lanzarote es una iniciativa que abandera el Cabildo y dispone del respaldo de cinco consistorios. También tiene implicación directa de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. Es una iniciativa que representa una inversión total de 432.000 euros, en su primera fase, con respaldo de la Unión Europea (UE).