Pérez esperará hasta abril para decidir sobre el futuro del pabellón de Argana

El gobierno de Arrecife esperará hasta abril para decidir medidas con respecto al futuro del pabellón de Argana, dio este jueves a entender la alcaldesa, Ástrid Pérez. La decisión que se tome será consecuencia del comportamiento que muestre Clece a la providencia firmada el miércoles por la regidora para que se inicien las obras de rehabilitación del recinto, cerrado hace nueve años por fallos graves.

La providencia marca un plazo de veinte días hábiles, tras la notificación oficial del documento, en fecha por concretar, para que la adjudicataria tome medidas, «conforme al proyecto técnico redactado y firmado el 19 de enero de 2021 por el ingeniero José Alexis Betancort Cabrera». El contrato de adjudicación a Clece se firmó en abril de 2018, por un importe preciso de 3.345.000 euros, para la concesión de explotación del servicio público de actividad física, ocio, recreación y deportes en las instalaciones de Garavilla, con piscina y campo de fútbol; y el recinto de Argana.

Según la comunicación difundida desde el Ayuntamiento sobre la providencia, «desde que llegamos al Gobierno de Arrecife, en junio de 2019, hemos realizado una modificación del proyecto, y varios informes técnicos y jurídicos para que las obras se iniciaran cuanto antes», según la alcaldesa. En tal sentido, el Ayuntamiento ha elaborado informes de Actividades Clasificadas, de la Oficina Técnica e informes jurídicos y económicos sobre las obras a emprender, «siempre en la línea de conseguir que el proyecto se pusiera en marcha».

No se precisa en la providencia qué medidas se reserva el Consistorio en caso de que la adjudicataria no acepte la reclamación de la regidora. Cabe la posibilidad, no obstante, de que se pueda concretar el rescate.

Fue a comienzos de marzo de 2013 cuando el Ayuntamiento se vio obligado a clausurar el recinto, por graves deficiencias, pese a que se había hecho una inversión de más de 12 millones de euros. Fue un episodio más en la negra trayectoria del edificio, parte crucial de una pieza del caso Unión por supuestos cobros indebidos, con implicación, entre otros, de la exalcaldesa María Isabel Déniz, vinculada con el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y con Coalición Canaria (CC), ahora al frente de la Concejalía de Deportes, con Rosmen Quevedo de titular. De hecho esta formación a inicios de mes se pronunció a favor de retirar la concesión al operador actual caso de que no empezarse las obras en breve.

Como ya contó CANARIAS7, entre otras deficiencias hay que ejecutar mejoras en el techado y el suelo de la cancha principal. Además, también habrá que hacer cambios en las gradas, para ampliar los pasillos de evacuación y adaptarlos a la normativa. También se deberán cambiar cristaleras, ampliar pasillos, solventar humedades y adecuar el aparcamiento hecho en el subsuelo, que apenas llegó a tener uso en los casi seis años en que el pabellón estuvo en servicio.