Vista de un pasaporte de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. CBL

Pasaporte infantil, nuevo atractivo de los Centros de Arte, Cultura y Turismo

Se pueden pegar etiquetas de los recintos que se visitan

CANARIAS7

Arrecife

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:26

Ya está en uso el pasaporte infantil de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. El poseedor, menor de edad, puede pegar los sellos de los recintos que haya visitado.

Cuenta con un espacio para incluir dibujos y para compartirla en redes, etiquetando a @centrosturisticoslanzarote. Tiene rango gratuito.

«Se trata de una iniciativa con la que queremos que aprendan a conocer y a querer los Centros«, ha explicado el consejero delegado de los Centros, Ángel Vázquez, »y ayudarles a construir identidad de isla; una forma amena y educativa de descubrir el legado artístico que César Manrique dejó en Lanzarote».

Se trata de una propuesta ideada por el Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC).

Hay sellos de los espacios de pago, como Las Montañas del Fuego; y de los recintos con acceso libre, como el Islote de Fermina.

