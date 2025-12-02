Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pancarta colocada por vecinos de Guatiza. COBER LANZAROTE

Pancartas en Guatiza contra los buggies

La movilización de los vecinos se viene manteniendo desde septiembre

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Teguise

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:32

Residentes de Guatiza afectados por el tránsito frecuente de buggies junto a sus propiedades mantienen sus movilizaciones para conseguir que se acote la presencia de los molestos vehículos.

Estos días ha estado llamando la atención la presencia de varias pancartas, aprovechando infraestructuras de la carretera LZ-1. La campaña se inició sobre mediados de septiembre. Hubo una concentración de protesta y un comunicado destinado al Consistorio de Teguise.

«La presencia constante de estas excursiones está generando graves impactos medioambientales y paisajísticos en la zona, con erosión del suelo, destrucción de caminos rurales, alteración de senderos, afección a la biodiversidad, invasión de espacios privados y aumento de la contaminación acústica y del polvo en suspensión», se denunció hace poco menos de tres meses atrás.

Los residentes de Guatiza piden tener en cuenta que «el turismo responsable debe ser compatible con la conservación del medio ambiente y el respeto a la población local, y que este tipo de actividades masivas en buggies resulta incompatible con dichos principios».

