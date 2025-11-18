Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alcalde, con teniente de alcalde y concejala de Deportes, este martes. CBL

El pabellón de Argana se reabrirá el jueves

La reforma hace meses que quedó solventada

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:37

Comenta

El jueves a la tarde, desde las 18.00 horas, tendrá lugar la reapertura oficial del pabellón de Argana, dijo en rueda de prensa este martes el alcalde de Arrecife, Yonathan de León. En la comparencia, en las afueras de la infraestructura, también se contó con el teniente de alcalde, Echedey Eugenio; y con la concejala de Deportes, Eli Merino.

Se contempla la celebración un encuentro de puertas abiertas, con invitación especial para vecinos del barrios y para representantes de los clubes deportivos de la capital, dio a entender el regidor.

El recinto ha sido reformado por Clece, entidad que explotará el recinto. Cabe recordar que el pabellón fue cerrado en marzo de 2013, por taras de extrema gravedad. Las reformas se iniciaron a finales de 2023, quedando completadas en su parte central a comienzos de este año. Desde hace meses se ha ido demorando la reapertura, por aspectos administrativos y por la busca de un acuerdo entre Consistorio y la entidad explotadora, por aspectos económicos.

«La reapertura llega ahora porque ya se han completado todos los trámites legales y de seguridad. A finales de 2023, principios de 2024, comenzaban esas obras para tratar de adecuar, dotar de medidas de evacuación y contraincendios, y legalizar este Palacio de Deportes», sentenció el regidor.

Inscripciones en servicios

Las personas interesadas en abonarse a los servicios que se van a ofrecer en el recinto, ya pueden hacerlo a través de la web http://www.pdmarrecife.es. Con motivo de la reapertura, los días 20 y 21 de noviembre se ofrecerán pruebas gratuitas de las actividades y servicios del centro y ya será a partir del día 22 de noviembre cuando únicamente podrán hacer uso aquellos que se hayan abonado.

Los periodos de uso y facturación habitual del centro serán desde el día 15 de cada mes hasta el día 14 del mes siguiente.  

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  2. 2 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  3. 3 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  4. 4 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  5. 5 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  6. 6 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  7. 7 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  8. 8 Jéssica de León contesta a Onalia Bueno respecto a la vivienda vacacional: «Los ayuntamientos no quieren dar la cara ante el vecino»
  9. 9 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  10. 10 Sorprendente explosión demográfica de viejas en las coladas submarinas del Tajogaite

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El pabellón de Argana se reabrirá el jueves

El pabellón de Argana se reabrirá el jueves