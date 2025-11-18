El pabellón de Argana se reabrirá el jueves

José Ramón Sánchez López Arrecife Martes, 18 de noviembre 2025, 14:37 Comenta Compartir

El jueves a la tarde, desde las 18.00 horas, tendrá lugar la reapertura oficial del pabellón de Argana, dijo en rueda de prensa este martes el alcalde de Arrecife, Yonathan de León. En la comparencia, en las afueras de la infraestructura, también se contó con el teniente de alcalde, Echedey Eugenio; y con la concejala de Deportes, Eli Merino.

Se contempla la celebración un encuentro de puertas abiertas, con invitación especial para vecinos del barrios y para representantes de los clubes deportivos de la capital, dio a entender el regidor.

El recinto ha sido reformado por Clece, entidad que explotará el recinto. Cabe recordar que el pabellón fue cerrado en marzo de 2013, por taras de extrema gravedad. Las reformas se iniciaron a finales de 2023, quedando completadas en su parte central a comienzos de este año. Desde hace meses se ha ido demorando la reapertura, por aspectos administrativos y por la busca de un acuerdo entre Consistorio y la entidad explotadora, por aspectos económicos.

«La reapertura llega ahora porque ya se han completado todos los trámites legales y de seguridad. A finales de 2023, principios de 2024, comenzaban esas obras para tratar de adecuar, dotar de medidas de evacuación y contraincendios, y legalizar este Palacio de Deportes», sentenció el regidor.

Inscripciones en servicios

Las personas interesadas en abonarse a los servicios que se van a ofrecer en el recinto, ya pueden hacerlo a través de la web http://www.pdmarrecife.es. Con motivo de la reapertura, los días 20 y 21 de noviembre se ofrecerán pruebas gratuitas de las actividades y servicios del centro y ya será a partir del día 22 de noviembre cuando únicamente podrán hacer uso aquellos que se hayan abonado.

Los periodos de uso y facturación habitual del centro serán desde el día 15 de cada mes hasta el día 14 del mes siguiente.

Temas

deportes

Arrecife

Infraestructuras