Pabellón de Argana, cruz franquista y residencia de Altavista enredan el pacto La escasa sintonía entre PP y CC en Arrecife tensa también la relación en el Cabildo. Hay riesgo de que se vea afectado el europeo sub17 de bádminton

José Ramón Sánchez López Arrecife Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:05 Comenta Compartir

La junta de gobierno de primera hora de ayer evidenció que la relación entre Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) anda en horas bajas. Quedaron sobre la mesa dos asuntos cruciales, caso del acuerdo para dar pie a la apertura del pabellón de Argana y para otorgar la licencia definitiva a la obra de la residencia de mayores en Altavista. Al poco se reaccionó desde el Cabildo asegurándose que se iba a atender a la petición municipal de evitarse la reposición de la cruz y los elementos asociados, del periodo franquista, en la plaza de Las Palmas, sin que de ello se supiera en los círculos próximos al alcalde, Yonathan de León.

El primer punto que quedó para una futura ocasión fue el relacionado con el pabellón. La empresa concesionaria reclama sobre 1,4 millones de euros, en base a cuentas propias, sin refrendo de técnicos municipales, como se ha hecho ver por CC, con Echedey Eugenio al frente de Hacienda. De este modo se repitió lo ya vivido meses atrás. Desde el PP se dijo a este diario que la decisión obedece a que se ha pedido la confección de un nuevo informe.

Como consecuencia, se dificulta el cierre de un acuerdo que por fin permita la apertura del recinto, tras haberse concluido a comienzos de año la remodelación iniciada en 2023. Este pabellón fue cerrado en marzo de 2013, por deficiencias muy graves.

Y al estar en duda la puesta en uso del recinto, se dificulta el desarrollo del europeo sub17 de bádminton de finales de noviembre, con el añadido de que no hay constancia de posibles alternativas.

Reacción inmediata

El desacuerdo entre las partes de nuevo fue patente cuando hubo que dar carta blanca a la licencia para que la Diócesis de Canarias asuma la obra de la residencia de Altavista, con la financiación del Cabildo, que aporta 10 millones de euros, como CANARIAS7 anticipó. Se dejó así sobre la mesa el refrendo a la medida aprobada por Urbanismo la pasada semana, con Maciot Cabrera, concejal de CC, como estandarte.

La circunstancia sorprendió en la primera Corporación, que al poco difundió un comunicado dando cuenta de la solicitud del Ayuntamiento para retirar el conjunto arquitectónico de la Cruz de los Caídos, desmontado en su parte principal en el verano pasado, por las obras frente a la iglesia de San Ginés. El PP aspira a la reposición, previa resignificación a priori, para evitar el vínculo con la dictadura. Según el presidente insular, Oswaldo Betancort, se actuará «conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, garantizando el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y la preservación del patrimonio histórico de la isla».

Mesa de seguimiento del pacto

Las tiranteces entre los dos partidos que dan sustento a los gobiernos de Cabildo, Arrecife y Teguise provocó a mediados de mes una reunión de la mesa de seguimiento del pacto, donde las partes acordaron limar asperezas, tras un verano con discrepancias severas, principalmente a nivel municipal. Con lo vivido este miércoles, se contempla una nueva cita para noviembre. En ambos partidos hay quien valora romper antes de navidades.