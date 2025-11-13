Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 14 de noviembre de 2025
Nicolás Saavedra y José Juan Cruz Saavedra. C7

Nuevos vehículos para Vías y Obras de Tías

La licitación en marcha cuenta con cerca de 400.000 euros

CANARIAS7

Tías

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:17

Comenta

El Ayuntamiento de Tías ha sacado a licitación el suministro de nuevos vehículos y contenedores de carga que serán destinados a las áreas de Urbanismo y Vías y Obras. Este contrato está presupuestado en 399.120,7 euros (impuestos incluidos) y las empresas pueden presentar ofertas hasta el 4 de diciembre.

Según la memoria justificativa del contrato, su necesidad se fundamenta en la obsolescencia de parte de la flota actual, que genera mayores costes de mantenimiento y menor fiabilidad, la obligación de garantizar un servicio público eficaz, seguro y de calidad, y la conveniencia de disponer de vehículos adaptados a los distintos usos municipales.

El objeto del contrato es el suministro, mediante cinco lotes, de un camión con grúa hidráulica articulada con polibrazo y accesorios, una cuba cisterna de 14.000 litros con equipo de bombeo, una pick-up 4x4 para la Oficina Técnica, dos contenedores para enseres de 20.000 kilos y tres contenedores para escombros de 20.000 kilos.

El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, explica que «el Ayuntamiento precisa renovar y ampliar su parque móvil para atender con eficacia y seguridad los distintos servicios municipales, como obras, mantenimiento, recogida de enseres, abastecimiento de agua y apoyo técnico»; aspecto que corrobora Nicolás Saavedra, teniente de alcalde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Un grupo de jóvenes irrumpe en Mesa y López contra el acto de Vito Quiles: «Canarias será la tumba del fascismo»
  3. 3 Presunto caso de bullying en el sur de Gran Canaria: lo graba mientras le obliga a fumar y le da bofetadas
  4. 4 Centros sin clases online por el pico de conexiones: «Ha habido más que en la pandemia»
  5. 5 Claudia descargó hasta 80,4 litros por metro cuadrado en ocho horas en Gran Canaria
  6. 6 Dos detenidos en el registro de la sede de Quórum 77 en Fuerteventura
  7. 7 «Le he pedido a la alcaldesa que dé un golpe sobre la mesa»
  8. 8 Claudia se ceba con el sur de Gran Canaria: vías cortadas, coches aplastados y caseríos aislados
  9. 9 Se reanudan las clases este viernes en toda Canarias tras el paso de la borrasca Claudia
  10. 10 Aparición aviar en Cruz de Piedra

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Nuevos vehículos para Vías y Obras de Tías

Nuevos vehículos para Vías y Obras de Tías