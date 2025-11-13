Nuevos vehículos para Vías y Obras de Tías La licitación en marcha cuenta con cerca de 400.000 euros

CANARIAS7 Tías Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:17 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Tías ha sacado a licitación el suministro de nuevos vehículos y contenedores de carga que serán destinados a las áreas de Urbanismo y Vías y Obras. Este contrato está presupuestado en 399.120,7 euros (impuestos incluidos) y las empresas pueden presentar ofertas hasta el 4 de diciembre.

Según la memoria justificativa del contrato, su necesidad se fundamenta en la obsolescencia de parte de la flota actual, que genera mayores costes de mantenimiento y menor fiabilidad, la obligación de garantizar un servicio público eficaz, seguro y de calidad, y la conveniencia de disponer de vehículos adaptados a los distintos usos municipales.

El objeto del contrato es el suministro, mediante cinco lotes, de un camión con grúa hidráulica articulada con polibrazo y accesorios, una cuba cisterna de 14.000 litros con equipo de bombeo, una pick-up 4x4 para la Oficina Técnica, dos contenedores para enseres de 20.000 kilos y tres contenedores para escombros de 20.000 kilos.

El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, explica que «el Ayuntamiento precisa renovar y ampliar su parque móvil para atender con eficacia y seguridad los distintos servicios municipales, como obras, mantenimiento, recogida de enseres, abastecimiento de agua y apoyo técnico»; aspecto que corrobora Nicolás Saavedra, teniente de alcalde.

Temas

Automóviles

Tías

Obras

Compras