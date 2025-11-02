Nuevos coches para la Policía Local de Tías En 2026 se contempla el estreno de cuatro unidades SUV

José Ramón Sánchez López Tías Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:42

La Policía Local de Tías contará con cuatro nuevos vehículos tipo SUV en el verano de 2026, salvo que se complique el procedimiento dispuesto por el Consistorio para la compra.

Según se ha dado a conocer de manera oficial, se cuenta con un presupuesto de partida de algo menos de 273.200 euros.

El 25 de noviembre es la fecha tope marcada para el registro de ofertas, con vistas a que la adjudicación se pueda concretar a comienzos del año venidero. A partir de la firma del contrato se abrirá un plazo de siete meses para la entrega.

Los vehículos deberán entregarse rotulados y completamente equipados para realizar funciones de seguridad ciudadana.

