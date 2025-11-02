Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 3 de noviembre de 2025
Consistorio de Tías. C7

Nuevos coches para la Policía Local de Tías

En 2026 se contempla el estreno de cuatro unidades SUV

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Tías

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:42

Comenta

La Policía Local de Tías contará con cuatro nuevos vehículos tipo SUV en el verano de 2026, salvo que se complique el procedimiento dispuesto por el Consistorio para la compra.

Según se ha dado a conocer de manera oficial, se cuenta con un presupuesto de partida de algo menos de 273.200 euros.

El 25 de noviembre es la fecha tope marcada para el registro de ofertas, con vistas a que la adjudicación se pueda concretar a comienzos del año venidero. A partir de la firma del contrato se abrirá un plazo de siete meses para la entrega.

Los vehículos deberán entregarse rotulados y completamente equipados para realizar funciones de seguridad ciudadana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  2. 2 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  3. 3 Fechas y puntos de recogida de muebles, escombros y electrodomésticos en noviembre en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 La odisea del comercio electrónico en Canarias: «Su paquete ha sido devuelto»
  5. 5 «No entendemos que tengamos ingresos y no podamos gastarlos»
  6. 6 Accidente en el CC Open Mall de Arrecife deja a un menor herido
  7. 7 Una cosecha de naranjas en Telde cargada de sentimiento
  8. 8 Pablo Duchement revela el impacto letal del acoso escolar: «Está detrás del 70% de los suicidios de menores»
  9. 9 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  10. 10 Isabel Rivero: Quien pueda que le siga el ritmo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Nuevos coches para la Policía Local de Tías

Nuevos coches para la Policía Local de Tías