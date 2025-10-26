Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vista exterior del muelle pesquero de Arrecife, en Naos, con vallado. COBER LANZAROTE

Nuevo proceso para cambiar el vallado perimetral de Naos

La Autoridad Portuaria de Las Palmas cuenta con un presupuesto de casi 254.200 euros

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Arrecife

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:33

Tras una primera fase ejecutada hace meses, en el espacio más próximo a la Vía Medular, a lo largo de 2026 deberá ejecutarse una nueva fase de retirada del actual vallado perimentral de Naos, con la instalación de una nueva infraestructura, de menor opacidad que la actual. El proceso cuenta con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con un presupuesto generoso de casi 254.200 euros.

Se sigue así teniendo en cuenta la queja hecha por el Ayuntamiento de Arrecife, tanto en el pasado mandato, como en el actual, con acuerdos plenarios.

Por de pronto, se ha establecido el 11 de noviembre como tope para presentar ofertas, con vistas a que la adjudicación de los trabajos pueda estar completada a comienzos del año venidero. A partir de la firma del contrato se abrirá un plazo de cinco meses para la ejecución del plan trazado, de modo que parece factible confiar en que el nuevo vallado pueda estar en el verano.

La actividad dará continuidad al proceso activado en 2024, con un contrato con Horinsa por un valor próximo a 110.600 euros.

Zona de operaciones, a mejor

Se da la circunstancia de que la mercantil referida ha sido escogida para ejecutar la mejora de la zona de operaciones en Los Mármoles. Se ha alcanzado un acuerdo para que la actuación prospere por casi 394.800 euros.

Habrá nuevo paseo peatonal, con espacios de descanso; y se cambiarán alumbrado y vallado.

