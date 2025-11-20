Nuevo paso para sacar el Plan Especial de La Geria El Cabildo ya está en condiciones de dar validez al avance

El Órgano de Evaluación Ambiental Insular de Lanzarote y La Graciosa esta semana ha aprobado el documento de alcance del Plan Especial de La Geria.

Con la medida, el Cabildo ya puede dar cuenta del avance, para luego certificar la aprobación inicial.

El Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria establece la protección del cultivo en hoyo en la zona central de La Geria, asegurando que no se puedan emplear otras técnicas. También divide el parque natural en tres ámbitos con distintos niveles de protección, diferenciando entre zonas naturales sin transformar, áreas donde conviven distintas técnicas agrícolas y la parte central, donde solo se permitirá el cultivo en hoyo.

Además, el plan incorpora a las poblaciones dentro de la ordenación territorial, brindando soluciones a quienes han vivido en la zona antes de su declaración como espacio natural. También reconoce a las bodegas como elementos fundamentales para la conservación del paisaje, ya que sin bodegas no habría viticultores y sin viticultores se perdería el característico paisaje de La Geria.

Valoraciones institucionales

Según el consejero de Ordenación del Territorio y Política Territorial, Jesús Machín, esta importante confirmación sobre el documento de alcance «nos acerca a la ansiada aprobación definitiva de este documento, vital para la conservación de nuestro paisaje y, sobre todo, para el desarrollo de la actividad de los agricultores y bodegueros de La Geria».

Para el presidente, Oswaldo Betancort, este hito administrativo «representa un avance fundamental para ordenar un territorio tan sensible como La Geria, donde confluyen la actividad agrícola, el valor paisajístico y la vida de las familias que llevan generaciones arraigadas en la zona». Betancort también considera que el Plan Especial «permitirá dar seguridad jurídica, reforzar la protección ambiental y ofrecer soluciones reales a quienes desarrollan su actividad en el lugar».

Para la vicepresidenta del Cabildo, María Jesús Tovar, la aprobación del documento de Alcance «confirma el compromiso de este grupo de Gobierno con la protección del paisaje y la identidad de la isla».