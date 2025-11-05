Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 6 de noviembre de 2025
Nuevo parque en Matagorda

Las obras iniciadas esta semana deberán estar listas en la primavera de 2026

CANARIAS7

Tías

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:33

Esta semana han comenzado los trabajos de construcción de un nuevo parque infantil en Matagorda, sobre una infraestructura desfasada. Tendrá 1.074,74 metros cuadrados de superficie, con patrocinio del Consistorio de Tías.

El nuevo parque será accesible a personas con movilidad reducida y contará con pérgolas de madera para sombras. El parque cumplirá con los estándares de calidad cumpliendo las normas UNE-EN 1176, 1177 y EN 16630, además de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y PMR (Personas con Movilidad Reducida).

Para la ejecución se ha establecido un plazo de medio año, contándose con un presupuesto cercano a la suma de 525.000 euros.

El proyecto, con temática aeronáutica, incluye un avión y una torre de control de 6 metros de altura con tobogán, un circuito de equilibrio, una tirolina de 20 metros y colchonetas trampolín sobre pequeñas elevaciones.

«Debido a su localización, con vistas al mar y cerca de la zona aeroportuaria, propusimos diseñar un espacio innovador y atractivo, que sorprenda a las familias y se convierta en un punto de encuentro inclusivo», según el concejal de Parques Infantiles, Christopher Notario.

