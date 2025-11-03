Nuevo mando del Ejército del Aire y del Espacio

CANARIAS7 Haria Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:14 Comenta Compartir

El comandante Tanausú David Guglieri Paadín ha tomado posesión este lunes como jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA) número 22, en el Acuartelamiento Aéreo Peñas del Chache, en el municipio de Haría.

Al evento, presidido por el general jefe del Mando Aéreo de Canarias, Francisco Javier Vidal Fernández; asistieron diversas autoridades civiles y militares, como el general jefe del Sistema de Vigilancia y Control Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio, Eliseo Pérez Gómez; el coronel delegado de Defensa en Canarias, Nicolás Ramírez Arregui el director insular de la Administración General del Estado de Lanzarote, Pedro Viera Espinosa; la primera teniente de alcalde de Haría, Evelia García Fuentes; y el concejal de la Policía Local de Teguise Ginés González Suárez.

También se contó con militares de las distintas unidades ubicadas en el archipiélago; miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, así como con familiares, compañeros y amigos.

Tras la llegada del general Vidal, se procedió a dar lectura a la resolución por la que fue nombrado. Seguidamente, se pronunció la fórmula de toma de posesión y, a continuación, el comandante Guglieri realizó la promesa de cumplir fielmente las obligaciones del cargo. Acto seguido, el capitán Antonio Viciana, jefe accidental hizo entrega del guion de la unidad al nuevo jefe, el comandante Tanausú Guglieri.

Durante su alocución el comandante Guglieri agradeció, en primer lugar, la confianza que han depositado en él para liderar esta importante unidad. Después se dirigió al personal presente del EVA 22, manifestándoles, su firme voluntad de fomentar bajo su mando «el compañerismo, la cohesión, la disciplina y la lealtad, siempre desde un enfoque cercano y humano», ya que subrayó «Vosotros sois el corazón de esta unidad, y mi responsabilidad es cuidar de ese corazón, potenciarlo y asegurar que cada uno de vosotros pueda desarrollar su labor en las mejores condiciones posibles». También declaró que, aunque la unidad es de modestas dimensiones, «somos una gran familia que debemos remar juntos en la misma dirección».

Unidad de prestigio

El comandante Guglieri quiso destacar un especial agradecimiento a su esposa, expresando: «gracias por tu paciencia, tu fortaleza y por estar siempre a mi lado en cada etapa de mi carrera». Su discurso concluyó con la promesa de mantener el prestigio de la unidad, trabajando día a día, para estar siempre listos y responder con la mayor eficacia.

Posteriormente, tomó la palabra el general Vidal, quien destacó la importancia que tiene el Escuadrón de Vigilancia Aérea 22 en Canarias. En su intervención, subrayó que «este escuadrón desempeña un papel crucial en la seguridad y defensa de los cielos canarios». Además, señaló que son los ojos del Ejército del Aire y del Espacio en esta parte de España, siendo el primer eslabón de la cadena de acciones que forma la vigilancia, el control y la defensa de nuestros cielos.

El acto finalizó con un emotivo homenaje a los que dieron su vida por España.