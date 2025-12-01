Nueve paradas para ver la isla que viene

José Ramón Sánchez López Arrecife Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:15 Comenta Compartir

Durante casi siete horas, el presidente insular, Oswaldo Betancort, fue guía principal de una ruta con comunicadores lanzaroteños, para dar a conocer el estado de obras esenciales para la isla y sus moradores, a corto, medio y largo plazo. Dio cuenta el presidente de medidas y estrategias, con nueve escalar, tras partir la comitiva del Castillo de San José. Prevé repetir experiencia a finales de 2026.

La parada de estreno tuvo lugar en la plaza de Las Palmas de Arrecife, cuya remodelación se acabó a finales de noviembre, con una inversión insular de casi un millón de euros. Se quitó la valla perimetral, con la vicepresidenta, María Jesús Tovar, presente, como en el resto del periplo. No consta que se invitara al alcalde capitalino, Yonathan de León.

Ampliar Residencia de Altavista para acoger a mayores. CBL

La parada segunda fue en la residencia de la Cruz Blanca, cuyas obras se retomarán gracias a los 10 millones de euros que la primera Corporación ha cedido a Cáritas. El jueves 11 es la fecha escogida para la firma del acta de replanteo. Confirmó Marci Acuña, titular de Bienestar Social, que se aspira tener el edificio en servicio a final de 2027, con 125 plazas y abundancia de servicios.

Ampliar Balsa para la futura red de riego agrículo en Tinajo. CBL

Y fue en Tinajo donde se localizó la tercera estación. En este caso, para valorar cómo la obra, con amplia implicación estatal y 6 millones de euros de la primera Corporación, que en menos de un año permitirá contar con una red de riego para más de 600 fincas. Desde lo alto se observó cómo avanza la construcción de la balsa que permitirá almacenar 38.000 metros cúbicos, con Jesús Machín, alcalde, haciendo las veces de modesto anfitrión.

Ampliar Detalles sobre energía eólica. CBL

La cuarta etapa tuvo lugar junto a los tres parques eólicos, gemelos, presentes en El Monte, aprovechando que aún es reciente la puesta en marcha del tercero de ellos. A través de las energías limpias se genera, de media, el 15% de la electricidad que se consume entre los siete municipios. Con Domingo Cejas como consejero interlocutor, se aseguró en esta parada que se trabaja para seguir optimizando recursos. Insistió aquí Betancort en elucidar que se ha mejorado en su etapa presidencial, de modo sustancial, el mantenimiento cotidiano, exponiendo de ejemplo los molinos que operan en Los Valles.

Ampliar Explicaciones sobre el futuro de los residuos. CBL

Y en casi un visto y no visto se llegó a la parada intermedia. En el complejo ambiental de Zonzamas se hizo énfasis en cómo se dará un salto cualitativo espectacular en 2026, con la puesta en funcionamiento de la planta de compostaje y el estreno de un nuevo sistema para combatir incendios, más que necesario tras el incidente de gravedad sufrido en la primavera de 2024. En conjunto están dotadas las acciones con cerca de 10 millones de euros. Se dejó aquí en claro que está más que garantizada la vida útil de las instalaciones para varias décadas. Y en este contexto, abogó el presidente por la creación de un ente de gestión insular de los residuos. «Dentro de 15 años», como plazo máximo, «deberíamos tener un solo operador»; a diferencia de lo que acontece en la actualidad, donde en cada municipio opera uno diferente.

Ampliar Matadero. CBL

Fue a poca distancia donde se hizo la sexta y la séptima escala. El escenario, la Granja Agrícola Experimental, donde los participantes de la singular excursión pudieron apreciar cómo ha quedado el Matadero Insular, tras una remodelación que se prolongó durante meses a lo largo del pasado año. Aquí indicó Betancort que aspira a nuevos cambios sustanciales, en cuanto el futuro Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) sea una realidad en vigor, casi seguro en el periodo 2027-2031. Se paró en la residencia de mayores de Tahíche al poco, para insistirse en que estará en menos de dos años.

Ampliar Consejero Marci Acuña dando explicaciones de la residencia de Tahíche. CBL

La octava parada, en Costa Teguise, fue casi anecdótica, pues apenas se prolongó por espacio de cinco minutos antes las obras del intercambiador de guaguas, fruto de un desembolso de unos 2 millones de euros. Es muy probable que esté para carnavales.

Ampliar intercambiador. CBL

Y para poner colofón, la parada en las instalaciones donde se desala, en Punta de Los Vientos, la mayor parte del agua que consumen lanzaroteños y gracioseros. Se valoró el estado de las obras que están sirviendo para ganar en eficacia en las plantas Lanzarote III y Lanzarote IV, con la renovación de sus bastidores. Y remató el presidente que ya hay cerrado un protocolo para optimizar el uso de las dos plantas portátiles, de reciente llegada.

Ampliar Visita a las desaladoras. COBER LANZAROTE

De vuelta en el Castillo, Betancort se despidió diciendo que aspira a seguir sacando propuestas. «Falta muchísimo por hacer».

