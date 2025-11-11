Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Toma de posesión de nuevos agentes. CBL

Nueve agentes policiales más en Teguise

Cinco funcionarios ya han completado el periodo formativo y cuatro tienen aún pendiente el proceso

Teguise

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:11

El Ayuntamiento de Teguise celebró el lunes el acto de toma de posesión de nueve agentes de la Policía Local, en una jornada en la que cuatro nuevos efectivos inician su periodo de prácticas en la Academia Canaria de Seguridad; mientras que otros cinco pasan a ser funcionarios de carrera, tras superar con éxito su formación y las pruebas reglamentarias.

Con estas incorporaciones, el Ayuntamiento avanza en su compromiso por garantizar un municipio más seguro, con una Policía Local cercana, profesional y preparada para responder a las necesidades de la ciudadanía.

La alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, subrayó que «la seguridad es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, y desde este grupo de gobierno seguiremos trabajando para que Teguise cuente con una Policía Local mejor equipada y con los medios necesarios para desarrollar su labor con eficacia y cercanía».

Duque añadió, asimismo, que «estos nombramientos son el reflejo del esfuerzo de toda una corporación por dotar al municipio de más recursos humanos y técnicos, garantizando un servicio público que esté a la altura del crecimiento y las necesidades de todos nuestros pueblos y localidades».

Por su parte, el concejal de Policía, Ginés González, destacó que «contar con agentes formados, comprometidos y con vocación de servicio es clave para mantener la seguridad y el orden en todo el municipio». Además, añadió que «la Policía Local es un cuerpo esencial para la convivencia y la protección ciudadana, y por eso desde el departamento seguimos trabajando para ofrecerles los medios, la estabilidad y la formación que necesitan para desempeñar su labor con garantías». González también subrayó que «seguimos cumpliendo con los objetivos marcados al inicio de legislatura, que no es otro que mejorar la Policía en todos los niveles, con más recursos humanos y materiales para seguir avanzando hacia un Teguise mejor».

