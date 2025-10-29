Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Superivisón de trabajos. C7

Nuevas redes de agua entre Soo y El Cuchillo

Las obras se espera que estén acabadas antes de finalizar el año

CANARIAS7

Teguise

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:05

En semanas se espera que esté acabada la obra de mejora de la red de distribución de agua potable y riego entre El Cuchillo y Soo. Patrocina, aportando 352.000 euros, el Consorcio del Agua.

Se está actuando en un tramo de más de dos kilómetros de longitud. Mejorará la calidad de los servicios en Tinajo y Teguise.

Las obras consisten en la instalación de dos conducciones paralelas. Una de 2.230 metros de tubería de PVC de 110 mm de diámetro para agua potable y otra tubería de PVC de 140 mm de diámetro y de la misma longitud para agua de riego.

«Seguimos abriendo zanjas y cumpliendo con nuestro compromiso de mejorar la red de riego para el sector primario en la isla de Lanzarote. En unas tres o cuatro semanas la obra será una realidad que beneficiará a los agricultores de Soo, Muñique y de la parte sur de Tinajo», según ha señalado el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort; tras la visita a las obras que realizó junto al consejero de Aguas, Domingo Cejas.

«las obras van a un ritmo avanzado y terminarán antes del plazo de ejecución previsto; y se pondrán en servicio una vez estén todas las conexiones terminadas», añadió Cejas. Estas nuevas infraestructuras se enmarcan en las actuaciones del acuerdo marco firmado con tres grupos empresariales de Lanzarote bajo el paraguas de la emergencia hídrica. «Ya hemos invertido 1,4 millones de euros de los 5 millones que contempla el acuerdo marco para este año y el siguiente», según el consejero de Aguas.

