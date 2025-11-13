Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Oswaldo Betancort y María Jesús Tovar. C7

Nuevas farolas fotovoltaicas para Puerto Calero

La instalación será posible gracias al Cabildo

CANARIAS7

Yaiza

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:17

Cortijo Viejo, en Puerto Calero, contará en 2026 con farolas fotovoltaicas. Será gracias al Cabildo, fruto de una inversión de salida cifrada en cerca de 306.500 euros, según fuentes de la primera Corporación.

Ya está abierto el plazo para presentar ofertas por las entidades interesadas, con el 26 de noviembre de tope.

La acción recoge trabajos de construcción, instalación, energía y placas solares, módulos fotovoltaicos, lámparas y accesorios de iluminación, sistemas de alumbrado exterior y público, así como el levantamiento de vías y zonas peatonales.

El plazo de ejecución de la obra será de unos cinco meses.

El presidente, Oswaldo Betancort, subraya la necesidad de seguir promoviendo proyectos que contribuyan a crear una isla comprometida con el medio ambiente, «con un paisaje tan enriquecido como el nuestro». «Lanzarote se convertirá, gracias a este tipo de intervenciones, en un modelo de referencia tecnológica y sostenible», destaca.

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, señala que la inversión se ha financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos de la Unión Europea-Next Generation EU. «El objetivo principal es desarrollar unos niveles óptimos de iluminación y energía», apunta.

