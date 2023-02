Nieves Arrocha deja de ser concejala del PP en Teguise

Nieves Arrocha, concejala del Partido Popular (PP) en Teguise, ha presentado su dimisión, quedando su renuncia a expensas de una ratificación en sesión plenaria.

Justifica la acción por el proceder del PP al tiempo de conformar la lista para mayo.

Está por ver si podrá ser suplida por Echedey Cazorla, dado que quedan pocas semanas para que se celebren nuevos comicios locales.

Nieves Arrocha se estrenó como munícipe en diciembre de 2020, como compañero de Jonás Álvarez, impulsor de Primero Teguise, fuerza creada tras romper también relaciones con el PP, conservando el acta. Entró como concejala para ocupar la vacante que dejó Paloma Fernández.

Carta para explicar la acción:

«Nunca pensé que llegaría el momento en el que me tuviese que parar a explicar tan triste situación. Desde el año 2011 trabajé con el Partido Popular sin titubear con el sentimiento de que era mi casa y mi familia. Muchas cosas han pasado desde entonces, y aunque quedan meses de importante trabajo se ha llegado a una situación en la que me siento una completa desconocida. En el 2019 concurrí a las listas electorales con uno de mis mayores anhelos políticos, ser concejal del Ayuntamiento de Teguise. He trabajado de forma incansable, aun siendo del lugar más alejado, La Graciosa, he llegado a todos y cada uno de los pueblos de nuestro municipio con el orgullo de representar a mis vecinos.

Lamentablemente para el Partido Popular de Lanzarote todo ese trabajo y dedicación no ha sido suficiente como para sentirse representados por mí. La sensación de vacío que me han hecho sentir durante el último año hace que sea mejor dejar el partido, principalmente porque para trabajar con respeto hacia los vecinos primero tenemos que respetarnos los políticos como personas.

No me encontrarán en la calle hablando de los trapos sucios de casa; pido a la dirección del partido que haga lo mismo. De nada vale que alaben mi trabajo en los medios de comunicación si no cuentan conmigo ni para defender los argumentarios. Le doy las gracias al Partido Popular de Lanzarote por permitirme disfrutar de una etapa en el Cabildo Insular y por ponerme como compañera a una de las personas de las que más he aprendido Rita MartÍn. Una mujer buena, con el arraigo al municipio de Teguise, conocedora de su historia y sus gentes además de una indudable capacidad de gestión demostrada durante sus más de 30 años de dedicación al servicio público.

Debo aclarar que no he tenido ningún problema con el Partido Popular de Canarias, del que me llevo muy buenos amigos; de ellos he aprendido mucho y sé que donde muchos de ellos estén podré tocar a la puerta. Tengo que agradecer en especial a varias personas, ellos saben quienes son, por haber sido compañeros en mayúsculas ayudándome y enseñándome la labor orgánica del PP, felicitándome en los buenos momentos y, lo más importante, llamándome cuando me equivocaba para decírmelo con el único objetivo de que aprendiera.

Me llevo conmigo un trocito de Nuevas Generaciones. Soy muy joven en esto de la política y con muy poca experiencia, pero algo tenía claro cuando di un paso al frente y era no caer en las acciones de la vieja política, esa que tanto hemos visto en Lanzarote. Es por ello por lo que, con mucha pena, tristeza, pero sobre todo humildad, hoy registro mi dimisión como concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Teguise.

Quiero agradecer estos dos años de trabajo a los 20 compañeros de Corporación. Hemos compartido varias riñas, horas de trabajo y tiempo con nuestros vecinos en misas o procesiones, todos con el objetivo de construir un Teguise mejor. De ellos y de los trabajadores de la casa me llevo experiencia, conocimiento y amigos. Quiero también pedirles disculpas a los vecinos que confiaron en mí y pusieron su voto para que les representara y trabajara por ellos dejando hoy la responsabilidad que me había sido encomendada. Pero, las cosas hay que hacerlas bien con consecuencia y sabiendo que las reglas del juego no siempre son las más agradables.

Para concluir quiero recordar una frase que me dijeron: «nunca abandones el amor a la política». No la abandono, pero a partir hoy toca cambiar de capítulo, hacerlo diferente. Sigo creyendo que Lanzarote y La Graciosa necesitan un proyecto nuevo, fresco, que tenga identidad y que abandone la política de fango. Unas islas donde sus vecinos eliminen la creencia en eso de que gestión es sinónimo de largas esperas, unas islas donde después de 30 años conejeros y gracioseros puedan participar en la elaboración de un documento que defina a dónde quieren ir. En definitiva, seguiré trabajando porque la política en Lanzarote y La Graciosa sean sinónimo de servicio público, de buen hacer, de humanización«.